Donald Trump: Iran ei voi kiristää meitä

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei Yhdysvallat aio taipua Iranin painostukseen sen jälkeen, kun iranilaiset sotilasveneet avasivat tulen kauppa-aluksia kohti Hormuzinsalmessa. Asiasta kertoo The Telegraph.

Trumpin mukaan Iran on pyrkinyt käyttämään keskeistä merireittiä poliittisen painostuksen välineenä, mutta Yhdysvallat ei aio hyväksyä tällaista toimintaa.

Tilanne kärjistyi lauantaina, kun Iran kiristi toimiaan vastauksena Yhdysvaltojen merisaartoon. Iran oli aiemmin ilmoittanut avaavansa salmen uudelleen, mutta tilanne kiristyi nopeasti uudelleen.

Kaksi Iranin vallankumouskaartin (IRGC) venettä avasi tulen ilman varoitusta kauppa-aluksia kohti.

– He yrittivät sulkea salmen uudelleen, kuten ovat tehneet vuosia, mutta he eivät voi kiristää meitä, Trump sanoo.

Perjantaina hän totesi, ettei Hormuzinsalmesta saa tulla “ase maailmaa vastaan”.

Iranin edustajat ilmoittivat, että kaikkia lauantai-illasta alkaen salmea lähestyviä aluksia pidetään “vihollisina” ja niihin voidaan kohdistaa toimia.

Lauantaiaamuna salmen kautta ehti kulkea ainakin kahdeksan alusta, mutta sulkemisen jälkeen Iranin laivaston kerrotaan käännyttäneen lähes kaikki Persianlahdelta poistumassa olleet alukset takaisin.

Trump sanoo Iranin “yrittäneen olla nokkela”, mutta korostaa samalla, että tilanteesta huolimatta käydään hänen mukaansa “erittäin hyviä keskusteluja”.

Trump myös kehuu Yhdysvaltain sotilaallisia toimia Irania vastaan.

– Kukaan ei ole aiemmin haastanut heitä. Me teimme sen. Heillä ei ole laivastoa, ei ilmavoimia, ei johtajia. Heillä ei ole mitään, Trump sanoo.