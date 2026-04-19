Verkkouutiset

Pekka Toveri: Iranin hallinto ei vaihdu ilmapommituksilla

Suomalaismeppi arvioi sodan pitkittyvän Yhdysvaltain välivaalien yli.
Mainostaulun Teheranin Vallankumousaukiolla 12. huhtikuuta 2026. Taulussa lukee: ”Hormuzinsalmi pysyy suljettuna.” AFP / LEHTIKUVA / ATTA KENARE
Suomalainen europarlamentaarikko ja entinen puolustusvoimien tiedustelupäällikkö Pekka Toveri (kok.) arvioi, ettei Iranin nykyhallinto ole kaadettavissa pelkillä sotilaallisilla ilmaiskuilla.

Toveri kommentoi tilannetta sosiaalisessa mediassa viitaten tuoreisiin arvioihin Iranin sotilaallisesta kapasiteetista ja konfliktin kehityksestä.

Toverin mukaan Iran on valmistautunut mahdollisiin ilmapommituksiin vuosikymmenten ajan, mikä tekee pelkistä ilmaoperaatioista riittämättömiä hallinnon horjuttamiseksi.

– Hallinto joka on varautunut ilmapommituksiin vuosikymmeniä, ei vaihdu ilmapommituksilla. Iranin sota ei tällä vauhdilla lopu ennen Yhdysvaltain välivaaleja, mikä on huono uutinen [Donald] Trumpille ja republikaaneille, Toveri kirjoittaa.

Toveri viittaa julkaisuun, jonka mukaan yhdysvaltalaislähteet arvioivat Iranilla olevan edelleen merkittävä osa pitkän kantaman drooni- ja ohjuskapasiteetistaan jäljellä. Osa järjestelmistä on säilynyt tai saatu takaisin käyttöön, vaikka niitä on pyritty tuhoamaan ilmaiskuilla.

