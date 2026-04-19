Iranissa tapahtui suuri muutos

Iranin vallankumouskaartin komentaja, kenraalimajuri Ahmad Vahidi ja hänen sisäpiirinsä ovat päässeet ainakin tilapäisesti päättävään asemaan koskien sekä Iranin sotavoimien käyttöä että rauhanneuvotteluja, arvelee ajatuspaja ISW.

ISW:n mukaan muutos on äkillinen ja tapahtunut viimeisen kahden vuorokauden aikana.

Lauantaina vallankumouskaartin merivoimat iski useita Hormuzinsalmessa kulkeneita siviilialuksia vastaan ja linjasi, että salmi on jälleen suljettu. Tämä siitä huolimatta, että Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi lupasi perjantaina salmen olevan jälleen auki

Vallankumouskaartia lähellä olevat mediakanavat painottivat myös lauantaina, että vallankumouskaarti ei ole suostunut uusiin neuvotteluihin Yhdysvaltojen ”kohtuuttomien” vaatimusten vuoksi.

Tavallisesti neuvotteluista päättäisi Iranin poliittinen johto. Viime päivien tapahtumat kuitenkin osoittavat, että Vahidi ja hänen sisäpiirinsä ovat käytännössä saattaneet ohjailla rauhanneuvotteluja koko sodan ajan.

Vahidi lieneekin pyrkinyt alistamaan myös Pakistanin pääkaupungissa Islamabadissa käydyt neuvottelut vallankumouskaartin valvonnan alle.

Vallankumouskaartin vallan kasvaminen kertonee, että parhaillaan Yhdysvaltojen kanssa neuvottelevalla Iranin poliittisella johdolla ei ole tosiasiallista valtaa päättää Iranin vaatimuksista. Kaiken lisäksi vallankumouskaarti näyttää syrjäyttäneen maltillisempaa linjaa kannattaneet henkilöt, joiden kanssa Yhdysvallat on neuvotellut.

Myös Hormuzinsalmen äkillisellä sulkemisella on ISW:n arvion mukaan syynsä.

– Vallankumouskaarti pyrkii todennäköisesti vaikuttamaan Yhdysvaltoihin pysäyttämällä meriliikenteen ja nostamalla laivakuljetusten sekä öljyn hintoja kohdistaakseen taloudellista painetta Yhdysvaltoihin, ISW:n raportissa todetaan.

ISW arvioi myös, että vallankumouskaarti pyrkii toimillaan osoittamaan vaikutusvaltaansa Iranin hallinnon sisällä.