Yhdysvallat lähettää Iranin hutheille tarkoittamia aseita Ukrainaan

Yhdysvallat takavarikoi toukokuun 2021 ja helmikuun 2023 välisenä aikana tuhansia konetuliaseita, joita Iranin valtiollinen vallankumouskaarti lähetti Jemeniin avustaakseen siellä vallan kaapanneita huthikapinallisia. Ne takavarikoitiin neljältä eri ei-valtiolliselta alukselta, kertoo Yhdysvaltain asevoimien Lähi-idän operaatioista vastaava keskusjohto (USCENTCOM) viestipalvelu X:ssa.

Aselasti siirtyi Yhdysvaltain omaisuudeksi virallisesti joulukuussa 2023 oikeusministeriön päätöksellä. Iranin tuki hutheille rikkoo YK:n turvallisuusneuvoston päätöstä, jolla näiden huthikapinallisten tukeminen on kielletty.

Lastissa on yli 5000 AK-47-rynnäkkökivääriä, konekiväärejä, tarkkuuskiväärejä, panssarintorjuntasinkoja ja yli 500 000 7.62 millimetrin patruunaa. Viime viikolla lasti lähti Ukrainaan. Se riittää yhden Ukrainan asevoimien prikaatin käsiasetarpeiksi. Nämä auttavat Ukrainaa puolustautumaan Venäjän hyökkäystä vastaan, USCENTCOM kirjoittaa.

Yhdysvallat on aiemminkin takavarikoinut Iranin hutheille lähettämiä sotatarvikkeita ja lähettänyt niitä Ukrainan avuksi. Lokakuussa 2023 se lähetti Ukrainaan noin miljoona patruunaa, jotka oli takavarikoitu joulukuussa 2022 alukselta, joka oli viemässä niitä Iranista Jemeniin.

Poetic justice, sanoi lokakuussa Jonathan Lord, Lähi-Idän tutkimusohjelman johtaja Center for a New American Security -ajatushautomosta.

– Venäläiset käyttävät iranilaisia droneja murhatakseen ukrainalaisia. Nyt ukrainalaiset voivat käyttää iranilaisia aseita puolustautuessaan Venäjän brutaaliutta vastaan, Lord sanoi uutiskanava CNN:lle.

U.S. Government Transfers Captured Weapons

On Apr. 4, 2024, the U.S. government transferred over 5,000 AK-47s, machine guns, sniper rifles, RPG-7s and over 500,000 rounds of 7.62mm ammunition to the Ukrainian armed forces. This constitutes enough materiel to equip one UKR BDE… pic.twitter.com/Ydecq6OFAo

— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 9, 2024