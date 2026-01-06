Yhdysvallat kaavailee venäläistankkerin haltuunottoa

Yhdysvallat kaavailee pakotelistalla olevan venäläisen öljytankkerin haltuunottoa, kertovat CBS ja CNN.

Tapahtumaketju alkoi viime kuussa, kun presidentti Donald Trump ilmoitti Venezuelan asettamisesta öljysaartoon. Samaan aikaan Panamaan rekisteröity öljytankkeri Bella 1, joka lisättiin Yhdysvaltojen pakotelistalle vuonna 2024, oli matkalla kohti Venezuelaa.

Alus oli päätynyt pakotelistalle, koska sen epäiltiin ottaneen osaan laittomaan öljykauppaan Iranin kanssa.

Bella 1 teki tämän jälkeen täyskäännöksen välttääkseen Yhdysvaltain rannikkovartioston kiinnioton, ja suuntasi kohti Pohjois-Atlanttia Yhdysvaltojen alukset kintereillään.

Mutkia matkaan ilmaantui, kun aluksen miehistö maalasi sen kylkeen Venäjän lipun väittäen, että tankkeri on Venäjän suojeluksessa. Samaan aikaan alus ilmestyi Venäjän alusrekisteriin nimellä Marinera.

Pian tämän jälkeen Venäjä lähetti Yhdysvalloille nootin, jossa vaadittiin, että Yhdysvallat lopettaa aluksen jahtaamisen.

Yhdysvallat ei kuitenkaan ole luopunut aluksen pysäyttämisen tavoittelusta. Tiedustelulähteiden mukaan alus voitaisiin ottaa haltuun kuluvan viikon aikana, mutta on myös mahdollista, että koko suunnitelmasta luovutaan.

Tällä hetkellä alus kulkee Atlantilla kohti Ison-Britannian rannikkoa.

Jotain osviittaa antaa se, että Isossa-Britanniassa sijaitsevasta Mildenhallin lentotukikohdasta on noussut viime päivinä yhdysvaltalaisia P-8 -tiedustelulentokoneita, jotka ovat ilmeisesti seuranneet tankkeria. Samaan aikaan Yhdysvallat on siirtänyt saarivaltioon sotilaallisia resursseja.

Lentodatan mukaan viimeisen kahden vuorokauden aikana Fairfordin and Lakenheathin lentotukikohtaan onkin laskeutunut kaksitoista C-17 -kuljetuskonetta sekä kaksi AC-130 – maataistelukonetta. Lisäksi viimeisen kolmen päivän aikana maan ilmatilassa on liikkunut kaksi V-22 -kuljetuslentokonetta, jotka pystyvät tarvittaessa nousemaan ja laskeutumaan pystysuoraan kuin helikopteri.

Nähtäväksi jää, yrittääkö Yhdysvallat pysäyttää tankkerin huolimatta siitä, että se on nyt virallisesti venäläisomistuksessa. Myös huono sää Pohjois-Atlantilla vaikeuttaisi aluksen haltuunottoa.

Tilannetta ei helpota myöskään se, että Yhdysvaltojen tiedustelutietojen mukaan venezuelalaisviranomaiset ovat aiemmin keskustelleet aseistettujen sotilaiden ja ilmatorjuntajärjestelmien sijoittamisesta öljytankkereille. Siitä, onko Marineran kyydissä sotilaita tai ohjuksia, ei ole tietoa.

Tankkerin haltuunotto ei kuitenkaan olisi ainutkertainen tapahtuma. Tähän mennessä Yhdysvallat on pysäyttänyt kaksi muutakin Venezuelaan matkalla ollutta tankkeria.

The US is making plans to try to intercept a fleeing oil tanker that Russia has claimed ownership of, according to four people familiar with the matter, setting up a possible confrontation between Washington and the Kremlin… confirming CBS: https://t.co/9YRNBbW7TI — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) January 5, 2026