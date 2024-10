”Yhdistän pankin sulkupalveluun” – näin huijauspuhelu etenee sanasta sanaan

Poliisi on kuvannut tiedotteessaan seikkaperäisesti, miten perättömällä lainahakemuksella pelotteleva huijauspuhelu etenee.

– Luottoyhtiöstä hei, oletko hakenut lainaa? – En ole. – Sinun nimissäsi on jätetty meille 5000 euron lainahakemus. Onko sinulla tili pankissa X? – Kyllä, se on minun pankkini.

– Hetkinen, yhdistän puhelun pankin X sulkupalveluun/ petososastolle/ turvapalveluun…

– Pankin X turvahenkilö täällä, hei. Tiedoillasi on yritetty nostaa lainaa monen eri henkilön toimesta. Osa hakemuksista on hyväksytty. Nyt nuo lainahakemukset pitäisi saada suljettua, ja se onnistuu vain verkkopankkitunnuksilla. Sinulle on lähetetty tästä kirje aiemmin, eikö se ole saapunut perille? Anna verkkopankkitunnuksesi ja salasana, jotta saamme estettyä tämän toiminnan…

-STOP! Älä luovuta pankkitunnuksiasi! poliisi muistuttaa.

Sisä-Suomen poliisilaitoksessa toimivan valtakunnallisen Tietoverkkoavusteisten rikosten tutkintayksikön ylläpitämässä petosrikosten tilannekuvassa on havaittu edelleen aktiivinen ilmiö, jossa asianomistajilta kalastellaan puhelimitse pankkitunnukset ja tililtä viedään rahat.

Kuluvan kuukauden aikana poliisille on tehty kolmisenkymmentä tähän tekotapaan sopivaa rikosilmoitusta. Näistä rikoshyöty on ollut yli 368000 euroa. Yrityksen asteelle jääneistä tapauksista poliisille on ilmoitettu kymmenkunta rikosilmoitusta.

Soittaja usein esittää olevansa lainayhtiön edustaja ja tiedustelee asianomistajalta, onko tämä ottanut lainaa yritykseltä. Kun asianomistaja vastaa kieltävästi, soittaja ilmoittaa jonkun yrittäneen hakea hänen nimissään lainoja.

Tämän jälkeen puhelu vaikuttaa yhdistyvän pankin sulkupalveluun, jossa tietoja pyydetään vahvistamaan toistuvasti avainluvuilla.

Todellisuudessa rikolliset esiintyvät pankin toimihenkilöinä tavoitellen asianomistajan pankkitunnuksia ja rahoja.

Harkitse, kannattaisiko henkilötiedot suojata lainan nostoilta. Omaehtoisen luottokiellon voi tehdä positiivisen luottorekisterin kautta, poliisi neuvoo.

Älä luovuta pankkitunnuksiasi. Aito viranomainen ei kysy tunnuksiasi, sillä hän pääsee tietoihisi ilman aktiivisia toimia sinulta. Verkkopankkitunnusten kysyminen esimerkiksi puhelimessa tai tekstiviestillä on merkki huijauksesta.

Aito pankin turvahenkilö pystyy pysäyttämään epäilyttävän toiminnan tililläsi ilman sinun toimenpiteitäsi. Jos sinua pyydetään kiireesti toimimaan ja lataamaan jotain, kyseessä on todennäköisesti huijaus.

Jos tulet huijatuksi, ota yhteys pankkiin. Tee asiasta lisäksi rikosilmoitus poliisille. Voit tehdä rikosilmoituksen sähköisesti sivustolla poliisi.fi tai käymällä poliisiasemalla.

Rikosilmoitus kannattaa tehdä, vaikka mahdollisuudet omaisuuden takaisin saamiseksi ovat pienet. Ilmoitusten avulla poliisi pystyy sarjoittamaan rikoksia. Myös petoksen yritykset kannattaa ilmoittaa.