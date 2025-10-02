Yhden asian unohtaminen voi pilata lomamatkasi

Passin tai henkilökortin voimassaolo kannattaa tarkistaa ajoissa ennen ulkomaan lomamatkan varaamista. Poliisi muistuttaa asiasta tiedotteessa.

Mikäli passi on ehtinyt mennä vanhaksi tai sen uusiminen jää viime tinkaan, pahimmassa tapauksessa lomasuunnitelmat voivat mennä täysin pieleen.

Suomessa passeja myöntää vain poliisi. Viranomaisen mukaan asiointi on paras aloittaa aina verkosta. Sähköisen hakemuksen jättämisen yhteydessä järjestelmä kertoo, tarvitsetko tunnistautumisajan poliisiasemalle. Samassa yhteydessä voi varata asiointiajan haluamallesi poliisiasemalle.

– Verkon kautta haettu passi tai henkilökortti on myös hieman edullisempi kuin paikan päällä poliisiasemalta haettu matkustusasiakirja, poliisi kertoo.

Jos passin tai henkilökortin uusiminen on jäänyt viime tinkaan, on poliisiasemalla mahdollista asioida myös ilman ajanvarausta. Tällöin poliisin mukaan kannattaa valmistautua jonottamiseen.

Kymmenen vuoden passeja ei voi vielä hakea

Osa asiakkaista on poliisin mukaan jäänyt odottamaan passin enimmäisvoimassaoloajan muuttumista kymmeneen vuoteen. Passin uusimisen kanssa ei kuitenkaan kannata jäädä odottamaan, sillä voimassaoloajan muuttuminen vie vielä aikaa, koska se edellyttää muutoksia vähintäänkin lainsäädäntöön ja tietojärjestelmiin. Tällä hetkellä kymmenen vuoden passin käyttöönoton ajankohdasta ei ole tarkentunutta tietoa.

Nykyisin käytössä olevat passit ovat voimassa viisi vuotta. Uutta passia on haettava aina erikseen. Suomessa passien myöntäminen on vain poliisille kuuluva tehtävä. Poliisia on ajoittain arvosteltu siitä, että etenkin ruuhkaisina aikoina ajanvarausaikoja ei ole saatavilla tai aika on saatu varattua vasta pitkän ajan päähän. Lähivuosina käyttöön otettavat kymmenen vuoden passit pyrkivät osaltaan vähentämään hakemusruuhkia.

Näin uusit passin tai henkilökortin – Käy passikuvassa. Passi- tai henkilökorttihakemukseen liitettävä kuva saa olla korkeintaan 6 kuukautta vanha. – Aloita uuden matkustusasiakirjan hakeminen osoitteesta asiointi.poliisi.fi. – Järjestelmä ohjaa sinut varaamaan ajan poliisin sähköisestä asiointijärjestelmästä, jos se on tarpeen. Muista perua varaamasi aika, jos et pääsekään paikalle. – Nouda valmis asiakirjasi, kun saat noutoilmoituksen. Lähde: Poliisi