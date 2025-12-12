Yhä useampi ylioppilas ei hae jatko-opintoihin, osuus mittaushistorian korkein

Yhä useampi uusi ylioppilas jää jatkokoulutuksen ulkopuolelle. Asia ilmenee Tilastokeskuksen tuoreista tilastoista.

Kevään 2024 ylioppilaista peräti 67 prosenttia jäi jatkokoulutuksen ulkopuolelle. Ilman opiskelupaikkaa jääneiden osuus kasvoi jälleen yhden prosenttiyksikön edeltävästä vuodesta. Naisista ilman opiskelupaikkaa jäi 69,5 prosenttia ja miehistä 63 prosenttia.

– Jatkokoulutuksen ulkopuolelle jääneiden naisten osuus pysyi edellisvuoden tasolla, mutta miesten osuus kasvoi kaksi prosenttiyksikköä, Tilastokeskuksen yliaktuaari Anna Loukkola sanoo tiedotteessa.

Myös uusien ylioppilaiden välitön hakeutuminen jatko-opintoihin vähentyi. Heti valmistumisen jälkeen jatko-opintopaikkaa haki 77 prosenttia ylioppilaista. Miehillä hakeutuminen vähentyi yhden prosenttiyksikön ja naisilla vajaan prosenttiyksikön verrattuna vuoteen 2023.

– Laskun taustalla oli erityisesti ammattikorkeakouluun hakeutumisen vähentyminen. Vain yliopistokoulutukseen hakeneiden uusien ylioppilaiden osuus kasvoi edellisvuoteen verrattuna yli prosenttiyksikön, kun taas pelkästään ammattikorkeakoulutukseen hakeneiden osuus väheni 1,5 prosenttiyksikköä vuodesta 2023, Loukkola kertoo.

Myös sekä ammattikorkeakoulutukseen että yliopistokoulutukseen samanaikaisesti hakeneiden osuus laski.

Kaikkiaan 23 prosenttia uusista ylioppilaista jätti kokonaan hakematta jatko-opintoihin. Osuus oli suurempi kuin koskaan aiemmin vuodesta 2003 alkavan mittaushistorian aikana.

Pienimmillään osuus on ollut vuonna 2013, jolloin hakematta jätti vain 12 prosenttia uusista ylioppilaista.

– Jatkokoulutukseen hakematta jättäneiden miesten osuus on 15 vuoden tarkasteluaikana ollut aina suurempi kuin naisten osuus. Miehillä osuus on kasvanut tarkastelujaksolla neljä prosenttiyksikköä. Naisilla osuus on kasvanut kuitenkin selvästi jyrkemmin, kymmenen prosenttiyksikköä 15 vuodessa, Loukkola toteaa.

Yliopisto oli selvästi suosituin hakukohde vuonna 2024. Lähes puolet uusista ylioppilaista haki yksinomaan yliopistokoulutukseen. Vain ammattikorkeakouluun haki 12 prosenttia ja sekä ammattikorkeakoulutukseen että yliopistoon 16 prosenttia tuoreista ylioppilaista.

– Naisylioppilaiden keskuudessa yliopistoon hakeminen on nykyään suositumpaa kuin miesylioppilaiden joukossa. Vielä kymmenen vuotta aiemmin yliopistoon hakeminen oli miesten keskuudessa yleisempää kuin naisten. Nykyisin miehet taas hakevat hieman naisia useammin ammattikorkeakouluun, Loukkola kertoo.

Yliopistokoulutukseen hakeutuminen on lisääntynyt selvästi viimeksi kuluneen 15 vuoden aikana. Viime vuonna vain yliopistoon hakeneiden uusien ylioppilaiden osuus oli 16 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuonna 2010. Pelkästään ammattikorkeakouluun hakeneiden osuus on samassa ajassa miltei puolittunut.