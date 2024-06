Ydinkäyttöinen jäänmurtaja toi Z-lippuja pohjoisnavalle

Murmanskista kesäkuun alussa lähtenyt venäläinen retkikunta on saapunut pohjoisnavalle ydinkäyttöisen 50 Let Pobedy -jäänmurtajan kyydissä.

Retkikunta on osa prseidentinhallinnon alaisen akatemian ”Sankarien aika”-hanketta. Siinä Ukrainan rintamalla taistelukokemusta saaneita henkilöitä koulutetaan valtionhallinnon ja valtionyritysten johtajiksi.

Venäjän presidentti Vladimir Putin lanseerasi hankkeen helmikuussa. Mukana on ministeriöiden edustajien ja poliitikkojen lisäksi äärinationalistisia aktivisteja ja muun muassa tunnettu propagandisti Vladimir Solovjov.

Valtiollinen ydinvoimayhtiö Rosatom jakoi sosiaalisen median VK-palvelussa kuvia matkasta. Yli 80 henkilöstä koostuneen retkikunnan jäsenet kokoontuivat suuren Venäjän lipun ympärille. Monilla heistä oli kädessään sotapropagandaan kytkeytyviä Z-lippuja. Eräällä oli keisarillisen Venäjän kelta-valkoinen lippu.

Osallistujien kommentit myötäilivät Kremlin propagandaa.

– Matkan aikana ymmärsin, kuinka laaja horisontti on, kuinka suuri maamme on, ja mitä kohti meidän kaikkien on työskenneltävä, eräs osallistuja totesi Barents Observer -median mukaan.

Jäänmurtaja lähti liikkeelle Murmanskista 3. kesäkuuta ja jatkaa Frans Joosefin maan saariryhmälle ennen paluumatkaansa.