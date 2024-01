Wagnerin korvannut ”vapaaehtoisten” joukko ongelmiin Itä-Ukrainassa

Venäjän sotilastiedustelu GRU:n luoma ”vapaaehtoisjoukko”, jonka on tarkoitus korvata Wagner-ryhmä, on kohdannut vakavia ongelmia Itä-Ukrainan rintamalohkoilla Bahmutissa ja Avdijivkassa poltto- ja voiteluaineiden puutteen vuoksi, kertoo runsaasti sisäpiiripaljastuksia Ukrainan sodan aikana julkaissut suosittu Telegram-kanava VChK-OGPU.

Poltto- ja voiteluaineiden puutteen kerrotaan vaikuttaneen lähes kaikkiin ”vapaaehtoisjoukon” yksiköihin.

Joukon on perustanut GRU:n ensimmäinen varapäällikkö, kenraaliluutnantti Vladimir Aleksejev.

Kyseisten ongelmien sanotaan syntyneen siitä huolimatta, että ”vapaaehtoisjoukko” on liitetty GRU:n organisaatiorakenteeseen erillisenä erityisosastona.

Kenraaliluutnantti Aleksejevin kerrotaan rauhoitelleen alaisiaan kertomalla, että ongelmat ovat väliaikaisia ja johtuvat Venäjän puolustusministeriön johdon aiheuttamista viivästyksistä.

VChK-OGPU korostaa, että Wagnerilla oli hyvin samanlaisia ongelmia ennen palkkasotilasjohtaja Jevgeni Prigozhinin juhannuskapinaa. Prigozhin ja osa Wagnerin muusta johdosta sai myöhemmin surmansa lentoturmassa Venäjällä. Koneen räjäytystä on epäilty Moskovan tekosiksi.

Ennen kapinaa kenraaliluutnantti Aleksejev oli läheisesti tekemisissä Wagnerin ja muiden palkkasoturi- ja vapaaehtoisryhmien kanssa.

– Hän oli vastuussa pakollisten sopimusten allekirjoittamisesta, jotta palkkasoturi- ja vapaaehtoisryhmät saatiin tuotua Venäjän puolustusministeriön hallintaan – tämä oli avaintekijä Wagnerin juhannuskapinassa, toteaa Brittiläinen sotahistorioitsija ja kirjailija Chris Owen viestipalvelu X:ssä.

Hänen mukaansa ei ole selvää, onko uusi ”vapaaehtoisjoukko” erillinen yksikkö vai kaikki palkkasoturi- ja vapaaehtoisryhmät kattava rakenne.

Aleksejev kuvattiin hiljattain jakamassa palkintoja Espanola-yksikölle, joka värvää venäläisiä jalkapallohuligaaneja taistelemaan Ukrainan rintamalle.

