Venäjällä on uusi palkka-armeija – rekrytoi jalkapallohuligaaneja

Venäjällä haalitaan jäseniä uuteen palkka-armeijaan, kertoo Ukrainan puolustusministeriön tiedusteluosasto. Presidentti Vladimir Putinin Yhtenäinen Venäjä -puolue on hankkinut oman yksityisarmeijan, Española PMC:n.

Tiedusteluosaston mukaan kyseessä oli alun perin Vostok-pataljoonaan kuulunut vapaaehtoisyksikkö, joka koostui venäläisistä jalkapallohuligaaneista.

Aktiivinen rekrytointi käynnistyi vuonna 2023 Yhtenäinen Venäjä -puolueen rahoituksella, kun ryhmittymä siirtyi puolueen alaisuuteen.

– Española PMC palkkaa jalkapallorettelöitsijöitä, kaikentyyppisiä venäläisradikaaleja ja etenkin niitä, jotka sympatisoivat natsi-ideologiaa, sekä tavallisia kansalaisia Venäjän köyhiltä alueilta, ja miehitettyjen Ukrainan alueiden asukkaita.

– Näistä viimeksi mainittuja käytetään hyökkäyksien lihamyllyissä ja luomaan ryhmälle status ”taisteluyksikkönä”, tiedusteluosasto jatkaa.

Venäjän miehittämillä alueilla Ukrainassa vapaaehtoisia yritetään värvätä 220000 ruplan kuukausipalkalla. Ehtona on sotilasoperaatioihin osallistuminen Ukrainaa vastaan. Sopimus on tehtävä vähintään puoleksi vuodeksi.

Taistelijoita houkutellaan myös ”vakuutusmaksuilla”. Miljoona ruplaa (noin 7700 dollaria) saisi pienestä vammasta, kaksi miljoonaa ruplaa (15400 dollaria) keskivaikeasta vammasta, kolme miljoonaa ruplaa (23000 dollaria) vakavasta vammasta. Kaatumisesta taistelussa sotilaan perheelle luvataan viisi miljoonaa ruplaa (38470 dollaria).

Rahalliset korvaukset ovat kuitenkin vain silmänlumetta ja tiedusteluosasto toteaa, että kun taisteluun joutuu, sieltä ei yleensä ole paluulippua.

Venäläiset eivät myöskään hae kuolleita tai vakavasti haavoittuneita pois rintamalta, vaan heidät merkitään ”kadonneiksi”, jolloin perheille ei tarvitse maksaa mitään.

Putin's "United Russia" party has created its own private army and started recruiting. It is called the Espanola PMC, the Defence Intelligence of Ukraine reported.

The Espanola formation was previously part of the Vostok battalion as a volunteer unit of Russian hardcore football… pic.twitter.com/HNXaeInoAX

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 3, 2024