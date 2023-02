Wagner väittää: Riita ministeriön kanssa johti Vuhledarin verilöylyyn

Venäjän puolustusministeriö ja asevoimat käynnistivät useita katastrofiin johtaneita hyökkäyksiä Itä-Ukrainan Vuhledarissa parantaakseen kenraaliensa mainetta ja heikentääkseen Wagner-palkkasotilasryhmän saamaa nostetta julkisuudessa, väittää Wagneriin yhdistetty suosittu Telegram-kanava Grey Zone.

Venäjän Tyynenmeren laivaston 155. prikaatin väitetään käytännössä tuhoutuneen viime viikkojen rajuissa taisteluissa Vuhledarissa Donetskin alueella. Tapahtumia on kuvailtu ”verilöylyksi”.

Grey Zonen mukaan taustalla on aiemmin julkisuuteen noussut Wagnerin ja puolustusministeriön välinen riita suolakaivoksistaan tunnetun Soledarin kaupungin valtaamisesta tammikuussa.

Wagnerin johtaja Jevgeni Prigozhin tiedotti yhtiönsä Telegram-kanavalla tammikuun 10. päivänä palkkasotilaiden vallanneen Soledarin kaupungin Itä-Ukrainassa. Wagner kärsi kovia tappiota alueella tehdyissä rynnäköissä.

Muutama päivä tämän jälkeen myös puolustusministeriö ilmoitti vallanneensa Soledarin. Tiedote herätti närää venäläisten sotabloggarien keskuudessa, sillä Wagner-palkkasoturiryhmän roolia taisteluissa ei mainittu. Puolustusministeriö ylisti maahanlaskujoukkojen, ilmavoimien ja tykistön toimintaa. Pian tämän jälkeen julkaistiin uusi tiedote, jossa Wagnerin rynnäkköosastojen myönnettiin osallistuneen Soledarin valtaukseen.

Grey Zonen mukaan puolustusministeriö halusi siis korostaa omaa rooliaan Itä-Ukrainan taisteluissa, ja suuret tappiot Vuhledarissa johtuivat huonosta suunnittelusta, joukkojen yhteistoiminnan puutteesta ja heikosta tiedustelusta.

Jopa Venäjän propagandakanavien kerrotaan kritisoineen tuoreita tappioita Vuhledarissa. Sotabloggarit ovat muun muassa arvostelleet eliittijoukkojen kuluttamista suoriin hyökkäyksiin päin ukrainalaisten asemia. Venäjän sodanjohtoa syytetään vanhojen virheiden toistamisesta.

