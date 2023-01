Riita repesi Wagnerin ja ministeriön välille – Kreml kiistää

Venäjän puolustusministeriö ilmoitti viime viikon perjantaina suolakaivoksistaan tunnetun Soledarin kaupungin valtaamisesta.

Tiedote herätti närää venäläisten sotabloggarien keskuudessa, sillä Wagner-palkkasoturiryhmän roolia taisteluissa ei mainittu. Puolustusministeriö ylisti maahanlaskujoukkojen, ilmavoimien ja tykistön toimintaa.

Kuusi tuntia myöhemmin julkaistiin uusi tiedote, jossa Wagnerin rynnäkköosastojen myönnettiin osallistuneen Soledarin valtaukseen.

Asiaa selitettiin sillä, että suunnitelmaan olisi osallistunut ”moninainen joukkojen yhteenliittymä”. ISW-ajatuspaja toteaa Wagner-johtaja Jevgeni Prigozhinin nostaneen omaa profiiliaan vierailemalla vain muutama päivä aiemmin etulinjassa. Wagner-joukkojen etenemisestä kerrottiin aktiivisesti kotimaiselle yleisölle sosiaalisessa mediassa.

Prigozhin syytti ennen puolustusministeriön julkaisemaa tiedotetta hallinnon pyrkimyksestä varastaa huomio Wagnerilta ja vähätellä sen saavutuksia.

Asiantuntijoiden mukaan välikohtaus nosti sodan aikana kärjistyneet jännitteet näyttävästi esille, sillä kaikki tahot eivät ole suhtautuneet myötämielisesti Jevgeni Prigozhinin saamaan huomioon. Wagner-johtajan on jopa väitetty haastaneen presidentti Vladimir Putinia Kremlin strategiasta syksyn aikana.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kiisti maanantaina kaikki väitteet puolustusministeriön ja Wagner-ryhmän välisistä kiistoista.

– Molemmat työskentelevät saman päämäärän eteen, he taistelevat isänmaan puolesta, Peskov sanoi Venäjän valtionmedian mukaan.

