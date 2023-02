Vuhledarin katastrofi: Venäjän kerrotaan menettäneen kokonaisen eliittiprikaatin

Venäjä on saattanut menettää kokonaisen eliittiprikaatin kovaonnisessa hyökkäyksessä Vuhledarissa Itä-Ukrainan Donetskin alueella, Politico kertoo.

Julkisuudessa jo aiemmin olleiden tietojen mukaan Venäjän Tyynenmeren laivaston 155. jalkaväkiprikaati on kärsinyt alueella kovia menetyksiä Ukrainan tykistön kourissa. Paljon kalustoa on myös tuhoutunut miinoihin.

– Suuri määrä vihollisjoukkoja mukaan lukien komentoa tuhottiin Vuhledarin ja Marinkan lähellä Donetskissa, Ukrainan asevoimien tiedotuksesta Tavriskiyn alueella vastaava Oleksii Dmytrashkivskiy sanoo.

Hän jatkaa venäläisten menettäneen viimeisen viikon aikana valtavat määrät kalustoa. Pelkästään tankkeja on hänen mukaansa tuhoutunut 36. Merijalkaväen sotilaita on Vuhledarissa menetetty peräti 150-300 joka päivä.

ISW-ajatushautomon Ukraina-tilannekatsauksen mukaan Vuhledarin tappiot keräävät kritiikkiä jopa Venäjän propagandakanaviltakin. Sotabloggarit ovat muun muassa arvostelleet eliittijoukkojen kuluttamista suoriin hyökkäyksiin päin ukrainalaisten asemia.

Kuten aiemminkin, kohdistuu arvostelu erityisesti Venäjän sodajohtoon, jota syytetään vanhojen virheiden toistamisesta.

Vuhledarissa taistelevat ukrainalaiset ovat julkaisseet runsaasti videomateriaalia taisteluista. Esimerkiksi eräällä Politicon mainitsemalla videolla näkyy, kuinka panikoivat venäläisjoukot ajavat peräkanaa Ukrainan tykistön eteen.

Oleksii Dmytrashkivskiyn mukaan 155. prikaati täydennetään nyt jo kolmatta kertaa.

– Ensin Irpinin ja Butshan jälkeen. Toisella kertaa heidän päihitettiin Donetskin lähellä ja he toipuivat jälleen. Nyt lähes koko prikaati on jo tuhottu Vuhledarin liepeillä.

Another footage of the failed Russian attack on Vuhledar showing absolute carnage. Several Russian vehicles have been neutralized, forcing the surviving Russians to run away and leave their wounded crawling back. They have no regard for each other. #Vuhledar #Donetsk #Ukraine pic.twitter.com/k9pfp9meR7

— (((Tendar))) (@Tendar) January 28, 2023