Wagner kärsinyt valtavia tappioita – vain kymmenen prosenttia selviää

Venäjän Wagner-palkkasotilasyhtiön kerrotaan kärsineen valtavia tappioita värväämiensä venäläisvankien keskuudessa.

Wagner on värvännyt valtavat määrät vankeja sotimaan Ukrainassa. Wagnerin on huhuttu aloittavan uusia värväyskierroksia vankiloissa ympäri Venäjää.

Sotaa seuraava venäläinen Telegram-kanava VChK-OGPU kertoo nimettömänä esiintyvään lähteeseen viitaten, että Wagner värväsi eräästä Baškirian tasavallan rangaistussiirtolasta 270 vankia, joista vain 30 ihmistä on edelleen elossa.

– Tämä luku kuvastaa melko tarkasti vankien tappioiden määrää – hieman yli 10 prosenttia selviää, lähde sanoi.

Venäläismedia Baza kertoo Telegram-kanavallaan Wagner-johtaja Jevgeni Prigozhinin julkaisemasta videosta, joka näyttää hänen onnittelevan eloonjääneitä vankeja sopimustensa sisältämien velvoitteiden suorittamisesta ja saamistaan armahduksista.

1/ Recent reports have suggested that the Wagner Group has suffered huge casualties among the convicts it has mobilised from penal colonies across Russia. One small illustration of this, according to the VChK-OGPU Telegram channel:pic.twitter.com/oePzo0VeBN

