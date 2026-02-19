Volodymyr Zelenskyi: Yhdysvallat neuvottelee salaista Nato-sopimusta Venäjän kanssa

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Yhdysvallat, mahdollisesti joidenkin Euroopan valtioiden tuella, neuvottelee uutta sopimusta Naton ja Venäjän välille.

– Kun heillä on sellainen dokumentti, he voivat keskustella mistä vain. Mutta minulle on tärkeää, että he [amerikkalaiset] keskustelevat mahdollisesta paikastamme Natosta meidän kanssamme. Ei vain venäläisten kanssa – meidän kanssamme. Koska se koskee meitä. Mutta he saattavat tehdä niin ilman meitä. Ehkä on jotain mitä emme tiedä. Joka tapauksessa, reagoimme yllätyksiin, jos niitä tulee, Zelenskyi avautui X-päivityksessään tänään.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Europarlamentaarikko ja ulkopolitiikan asiantuntija Mika Aaltola (kok./EPP.) toteaa, että Venäjä vaikuttaa olevan saamassa läpi sodan ”juurisyyt” -vaatimuksensa.

– Yhdysvaltojen (ja joidenkin eurooppalaisten maiden) sekä Venäjän välillä keskustellaan uudesta Naton ja Venäjän välisestä perusasiakirjasta tai turvallisuusjärjestelystä. Kyse voisi käytännössä olla uudesta kehyksestä, joka määrittelisi Naton ja Venäjän suhdetta – mahdollisesti laajuudeltaan samankaltaisesta kuin vuoden 1997 Nato–Venäjä-perusasiakirja, Aaltola sanoo X:ssä viitaten vuonna 1997 tehtyyn sopimukseen, jolloin Venäjä yritti saada Yhdysvalloilta lupausta, ettei entisiä neuvostotasavaltoja hyväksyttäisi puolustusliiton jäseniksi.

Kreml on toistuvasti vedonnut ”historiallisiin juurisyihin” sodan aiheuttajina, jotka pitäisi ensin kitkeä. Tällä on viitattu muun muassa Naton laajentumiseen.

Poimintoja videosisällöistämme

Geneven neuvotteluihin tällä viikolla Vladimir Putin vaihtoi pääneuvottelijakseen Vladimir Medinskin, joka tunnetaan Venäjän omien historiantulkintojen esittelystä. Zelenskyi totesi jo aiemmin, että kyse on keinosta hidastaa neuvotteluita.

Tuloksettomana päättyneen neuvottelukierroksen jälkeen Zelenskyin turhautuminen on käsin kosketeltavaa:

– En tarvitse historiallista p*skaa siihen, että sota loppuu ja siirrytään diplomatiaan. Se on vain viivytystaktiikka. En ole lukenut yhtään vähempää historiankirjoja kuin Putin. Opin paljon, Zelenskyi laukoi tänään X-alustalla.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Zelenskyin mukaan hän tietää Venäjästä enemmän kuin Putin Ukrainasta, koska on vieraillut maassa eri puolilla suurista kaupungista pieniin lukuisia kertoja.

– Tiedän heidän mentaliteettinsa. Siksi en halua hukata aikaa tällaisiin asioihin, Zelenskyi kirjoitti.

– Kyse on turvallisuudesta. Meitä vastaan käydään suurta sotaa. Tämä on meidän elämämme. Ainoa asia, josta haluan puhua hänen kanssaan, on se, että tämä on ratkaistava mahdollisimman onnistuneella tavalla. Tämä sota on saatava nopeasti päätökseen. Siksi haluan puhua vain sellaisista asioista, presidentti totesi.

I know that Americans, and maybe some Europeans, are discussing a new document with Russia, between NATO and Russia. When they have such a document, they can discuss everything. But for me, it's important that they discuss our potential place in NATO with us. Not just with the… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 19, 2026

I don't need historical shit to end this war and move to diplomacy. Because it's just a delay tactic. I read no less history books than Putin. And I learned a lot. I know more about his country than he knows about Ukraine. Simply because I have been to Russia – to many cities.… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 19, 2026