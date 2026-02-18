Ukraina-neuvottelut loppuivat kuin seinään – syy löytyy tästä miehestä

Yhdysvaltain välittämät Ukrainan ja Venäjän rauhanneuvottelut päättyivät tänään toisena päivänään Genevessä alle kahden tunnin jälkeen. The Moscow Timesin mukaan neuvottelut loppuivat kuin seinään, eikä kumpikaan osapuoli kertonut julkisesti edistymisestä.

Jo aiemmin tiedettiin, että neuvottelujen ensimmäinen päivä tiistaina oli ollut haastava.

Kreml oli laittanut tälle kierrokselle pääneuvottelijakseen äärikansallismielisenä tunnetun propagandistin ja maan entisen kulttuuriministerin Vladimir Medinskin. Medinski on edustanut Venäjän puolta aiemminkin ja esittänyt röyhkeitä väitteitä ja jopa uhkauksia.

Axios-median uutistoimittaja Barack David kertoi aiemmin lähteisiinsä perustuen, että neuvottelut ajautuivat jumiin jo ensimmäisenä päivänä ja syynä olivat Medinskin asenne ja vaatimukset.

Ruotsin entinen pääministeri, poliittinen vaikuttaja Carl Bildt toteaa, ettei tämä valitettavasti ole yllätys.

– Vladimir Putin lähetti keskusteluihin kaikkein maksimalistisimman miehensä. Hän luultavasti ajatteli, että näillä maksimaalisilla vaatimuksilla keskeisissä kysymyksissä on nyt [Donald] Trumpin tuki. Ja mikä kummallisinta, näin asia vaikuttaa olevan, Bildt kommentoi neuvotteluja X:ssä.

Ukraina-asiantuntija, Puolan kansainvälisten suhteiden instituutissa työskentelevä Daniel Szeligowski muistuttaa, että Medinski on Venäjän pääneuvottelijana vanha tuttu. Hän johti Venäjän delegaatiota jo keväällä 2022 ja Szeligowskin mukaan Medinskin rooli on ollut ”häiritä kaikkea vakavasti otettavaa keskustelua”.

– Se, että Putin edelleen pitää häntä tässä asemassa, viittaa siihen, että Kremlissä ei ole mitään aikomusta kompromisseihin.

Vladimir Medinski itse kuvaili Venäjän valtiolliselle Tass-uutistoimistolle neuvotteluja ”vaikeiksi mutta asiallisiksi”. Hänen mukaansa uusi Ukrainaa käsittelevä kokous pidetään pian.

Medinsky is not the new, but the old Russian chief negotiatior. He led the Russian team already in spring 2022 and his role has been to obstruct any serious conversation. That Putin still keeps him in this position signals the old guy in the Kremlin has no intention to compromise https://t.co/jYYVn2wOfC — Daniel Szeligowski (@dszeligowski) February 17, 2026

That was unfortunately to be expected. Putin 🇷🇺 sent his most maximalist man to the talks. He probably did so also in the belief that these maximalist positions in key aspects now have Trump 🇺🇸 support. And that strangely enough seems to be the case. https://t.co/B9GXGGA9pb — Carl Bildt (@carlbildt) February 18, 2026