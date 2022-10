Volodymyr Zelenskyi: Venäläiset miinoittaneet voimalaitoksen padon

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan venäläiset ovat miinoittaneet Kahovkan vesivoimalan padon Hersonin alueella Etelä-Ukrainassa.

Hän mainitsi asiasta Eurooppa-neuvostolle pitämässään puheessaan torstai-iltana.

Kahovkan vesivoimalaitoksen pato sisältää noin 18 miljoonaa kuutiometriä vettä. Presidentti korostaa, että räjähdyksellä olisi katastrofaaliset seuraukset.

– Jos venäläiset terroristit räjäyttävät tämän padon, yli 80 asutuskeskusta Herson lukien, jää nopeiden tulvien alle. Tämä koskee satoja, satoha tuhansia ihmisiä, Zelenskyi sanoi.

Samalla suurin osa Etelä-Ukrainan vesihuollosta saattaisi tuhoutua. Zelenskyin mukaan isku voisi johtaa myös Zaporižžjan ydinvoimalan toimintaan, sillä laitos saa vetensä Kahovkan säiliöstä.

– Tietojemme mukaan Venäjä on jo valmistellut kaiken tämän terrori-iskun toteuttamiseksi. Ukrainalaiset työntekijät potkittiin ulos Kahovkan asemalta ja siellä oleskelee vain Venäjän kansalaisia. He hallitsevat asemaa täysin. On toimittava välittömästi, jotta Venäjällä ei ole mahdollisuutta toteuttaa tätä katastrofia.

Hän vaatii kansainvälisen tarkkailuvaltuuskunnan lähettämistä tehtaalle välittömästi.

