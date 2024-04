Kokoomus korostaa EU-vaalien ohjelmassaan turvallisuutta

EU:n ja sen jäsenmaiden on vahvistettava merkittävästi kykyään puolustautua erityisesti Venäjän uhkaa vastaan.

– Venäjän hyökkäys Ukrainaan osoitti, että turvallisuus on nähtävä Euroopassa uudella tavalla. Kyse on sotilaallisesta varautumisesta, mutta myös laajemmin yhteiskuntien kokonaisturvallisuudesta. Huoltovarmuuden vahvistaminen kattaa turvallisuus- ja puolustuspolitiikan lisäksi myös esimerkiksi energia- ja ruokaturvan. Niin kauan kuin sota jatkuu, tärkeintä on Ukrainan tukeminen. Terrorismin torjunta puolestaan on EU:lle sekä ulkoisen että sisäisen turvallisuuden kysymys, kokoomuksen EU-vaaliohjelmassa todetaan.

Kokoomuksen mukaan jäsenyys EU:ssa vahvistaa Suomen vakautta, turvaa ja hyvinvointia. Kansa tukee jäsenyyttä vahvasti. Unionin ansiosta liikkuminen jäsenmaiden välillä on

– Kokoomukselle EU-jäsenyys tarkoittaa järkivalintaa: jäsenyys on turvallisuusvalinta, taloudellinen valinta ja arvovalinta. EU:n kautta voimme vaikuttaa asioihin tavalla, joka ei pienelle maalle muuten olisi mahdollista. EU on vahvojen ja yhteistyöhön sitoutuneiden jäsenvaltioiden unioni, jonka kautta Eurooppa voi ajaa yhteisiä asioita maailmanlaajuisesti. EU tarkoittaa myös kompromisseja, kun erilaisia näkemyksiä sovitetaan neuvotteluissa yhteen. ohjelmassa todetaan.

Kokoomus sanoo haluavansa lisätä EU:n vaikuttavuutta.

– Haemme EU:lta talouskasvua, turvallisuutta ja tehokasta ilmasto- ja energiapolitiikkaa. Vähemmän ”lillukanvarsiin” puuttumista, enemmän markkinataloutta. Enemmän vapaakauppaa, vähemmän valtiontukia. Vähemmän tulonsiirtoja, enemmän vastuuta itsestä.

Kokoomuksen mielestä EU:n on uudistuttava määrätietoisesti.

– Euroopan on pystyttävä vaikuttamaan maailmassa, joka jakaantuu yhä vahvemmin demokratioihin ja autoritaarisiin valtioihin. Ilman tiivistä keskinäistä yhteistyötä suurimmatkin Euroopan maat ovat yksinään liian pieniä ajamaan etujaan globaalisti.

Niin ikään ohjemassa todetaan, että mitä vahvempi talous on, sitä paremmin EU pystyy puolustamaan demokratiaa esimerkiksi kamppailemalla Venäjän sotatoimia ja Kiinan valtapyrkimyksiä vastaan. EU on keskeinen vaikuttaja ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja demokratian edistäjänä.

– Kokoomus haluaa tehdä EU:sta vahvan ja globaalin toimijan. EU:n pitää pystyä vahvistamaan jäsenmaiden turvallisuutta turvaamaan niiden taloudelliset edut kansainvälisessä kilpailussa. EU:n sisämarkkinoiden laajentaminen on tärkeää. EU:sta pitää rakentaa puhtaan energian edelläkävijä.

