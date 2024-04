Talouden tunnelin päässä näkyy valoa: Rahaministeriö ennustaa käännettä

Velkasuhteen kasvu jatkuu mutta hidastuu, arvioi valtiovarainministeriö torstaina julkaisemassaan ennusteessa.

VM:n mukaan kuva viime vuosien talouskehityksestä Suomessa on selvästi synkentynyt uusimpien tilastojen valossa. Taantuma on ollut pidempi ja syvempi kuin aiemmin arvioitiin. Taloustilanne alkaa kuitenkin kohentua kuluvan vuoden aikana, vaikka vuositasolla Suomen talous ei tänä vuonna kasvakaan.

Rahaministeriö arvioi, että ensi vuonna Suomen bruttokansantuotteen kasvaa 1,6 prosenttia ja vuonna 2026 1,5 prosenttia.

Kotimainen kysyntä vahvistuu, kun inflaatio hidastuu, korot laskevat ja kotitalouksien tulot kasvavat. Toisaalta hallituksen sopeutustoimet vähentävät kysyntää, nostavat hintoja ja heikentävät talouskasvua vuosina 2025 ja 2026 yhteensä noin 0,5 prosenttiyksikköä.

– Kun talous alkaa elpyä, julkisen talouden alijäämät pienenevät ja velkaantuminen tasaantuu. Pelivara tavoitteisiin pääsemiseen on kuitenkin pieni. Työtä talouden tulonmuodostuskyvyn ja julkisen talouden vahvistamiseksi pitää jatkaa pitkäjänteisesti yli vaalikausien, sanoo finanssineuvos Jenni Pääkkönen tiedotteessa.

Maailmankaupan toipuminen lisää vientiä

Valtiovarainministeriön mukaan maailmantalouden näkymät ovat kohentuneet. Erityisesti maailmankaupan odotetaan piristyvän heikon viime vuoden jälkeen.

Talouskasvu on kuitenkin tänäkin vuonna heikkoa euroalueella ja varsinkin Suomelle tärkeässä Saksassa. Lisäksi lakot ovat vähentäneet alkuvuoden vientiä.

Suomen vienti saa kuitenkin maailmantalouden kasvusta kiinni, sillä hintakilpailukykymme on kunnossa.

Hintojen nousu hidastuu

Yksityinen kulutus on kasvanut hieman, vaikka hintojen ja korkojen nousu on vähentänyt kotitalouksien ostovoimaa ja kuluttajien luottamus talouteen on ollut heikko.

Kotitalouksien kulutusmahdollisuudet paranevat ja yksityinen kulutuksen kasvu nopeutuu ensi vuonna. Kasvua kuitenkin hidastavat hallituksen lisäsopeutustoimet, jotka pienentävät kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kasvua ja nostavat hintoja.

Myös investoinnit kääntyvät kasvuun vuonna 2025, kun korot laskevat, rakennusala alkaa toipua ja energiasiirtymään sekä turvallisuuteen liittyvät investoinnit lisääntyvät.

Ennusteen mukaan työttömyyden nousu jatkuu tänä vuonna. Erityisesti rakentamisen supistuminen lisää jalostuksen toimialan työttömyyttä. Myös teollisuudessa työllisyys supistuu korkealta tasolta. Työttömyysaste nousee 7,5 prosenttiin vuonna 2024.

Talouden ja työllisyyden kääntyminen kasvuun vuosina 2025 ja 2026 vähentää työttömyyttä, mutta ammattitaitoisen työvoiman osaamisvaatimukset hidastavat työttömyyden laskua. Työttömyysaste jää vuonna 2026 runsaaseen kuuteen ja puoleen prosenttiin, joka on puoli prosenttiyksikköä enemmän kuin EU:n yhteisellä menetelmällä arvioitu rakenteellisen työttömyyden taso Suomessa.

Kuluvana vuonna VM ennakoi reaalipalkkojen kasvavan ansiotason noustessa, vaikka työllisyys hieman heikkeneekin.

Korkeat lainakorot piinaavat yhä asuntove¬lallisia, mutta asuntolainakannan keskikoron ennakoidaan kääntyvän laskuun vuoden 2024 loppupuoliskolla. Kotitalouksien käytettävissä olevien nimellistulojen kasvu hidastuu viime vuodesta, mutta inflaation hiipuessa kotitalouksien reaalitulot kasvavat hieman nopeammin kuin vuonna 2023.

Yksityinen kulutus kasvaa 0,6 prosenttia vuonna 2024.

– Työllisyystilanteen heikkeneminen ja sosiaalietuuksien leikkaukset hidastavat yksityisen kulutuksen toipumista, vaikka kuluttajien luottamus onkin hieman parantunut alkuvuonna. Vuonna 2025 yksityisen kulutuksen kasvu nopeutuu selvästi korkojen laskiessa ja ostovoiman kasvaessa, ministeriö arvioi.

Kotitalouksien yhteenlaskettua ostovoimaa mittaava käytettävissä oleva reaalitulo kasvoi reilun prosentin vuonna 2023 etupäässä palkkasumman ja saatujen sosiaalietuuksien kasvun myötä.

– Kotitalouksien maksamat korot kasvoivat voimakkaasti, mutta korkotason nousulla ei kuitenkaan ollut suurta vaikutusta käytettävissä oleviin tuloihin, sillä kotitalouksien saamat omaisuustulot kasvoivat lähes saman verran, sanoo rahaministeriö.

Kotitalouksien yhteenlasketun ostovoiman arvioidaan parantuvan myös vuosina 2024 ja 2025 inflaation hidastuessa edelleen. Vuonna 2024 ansiotulojen verotus kevenee hieman työttömyysvakuutusmaksun laskiessa, mikä parantaa palkansaa¬jien ostovoimaa. Toisaalta sosiaalietuuksien leikkaukset heikentävät pienituloisten ostovoimaa ennustejaksolla 2024-28.