USA on toimittanut Ukrainalle salaa pitkän kantaman ohjuksia

USA toimitti viime kuussa salaa 300 kilometrin kantomatkan omaavia ATACMS-ohjuksia Ukrainalle ensimmäisen kerran yli kaksi vuotta jatkuneessa Venäjän aloittamassa laajamittaisessa sodassa, uutisoi Politico viitaten nimettöminä esiintyviin amerikkalaisvirkailijoihin.

Ukrainan kerrotaan käyttäneen asetta jo kahdesti iskeäkseen syvälle Venäjän linjojen taakse – ensin Venäjän sotilastukikohtaa vastaan miehitetyllä Krimillä ja hiljattain venäläisiä joukkoja vastaan Berdjanskin itäpuolella lähellä Asovanmerta.

Virkailijoiden mukaan USA:n hallinto sisällyttää ylimääräisiä pitkän kantaman ATACMS-ohjuksia uuteen sotilasapupakettiin, jonka presidentti Joe Biden hyväksyi keskiviikkona.

Ukraina sai vihdoin ATACMSin pidemmän kantaman versioita vaadittuaan näitä käyttöönsä vuosien ajan. USA lähetti kaikessa hiljaisuudessa keskipitkän kantaman ATACMS-ohjuksia Ukrainalle viime lokakuussa.

According to Politico, the US approved the delivery of 300-kilometer range ATACMS missiles to Ukraine in March, which Ukraine has already employed twice. Additional 300-km range ATACMS will be included in the new aid package signed today. @alexbward https://t.co/TC1RVN9Q4d pic.twitter.com/dbIe57al33

— Rob Lee (@RALee85) April 24, 2024