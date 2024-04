Huijari esiintyi pankin edustajana, vei 30000 euroa

Helsingin poliisilla on tutkinnassa kolme tapausta, joissa epäillyt huijasivat tuhansia euroja iäkkäiltä ihmisiltä.

Huijaussoittajat osaavat puhua vakuuttavasti ja herättävät luottamuksen puhelun vastaanottajassa. Poliisi ja pankit eivät kuitenkaan koskaan kysy asiakkaan verkkopankkitunnuksia puhelimessa tai esimerkiksi sähköpostitse.

– Jos puhelusta, tekstiviestistä tai sähköpostista herää pienikin epäilys, että jotain on vialla, puhelu on syytä lopettaa välittömästi eikä viesteihin kannata vastata. Jos on antanut tietoja itsestään yhteydenottajalle, on oltava heti yhteydessä pankkiin, sanoo rikoskomisario Kari Martikainen tiedotteessa.

Ensimmäisessä tapauksessa noin 80-vuotias mies sai puhelun, jossa soittaja väitti olevansa Bank Norwegianista.

Soittaja kertoi asianomistajalle, että puhelu siirrettäisiin Osuuspankkiin. Hänelle sanottiin, että joku oli murtautunut hänen tililleen ja hakenut hänen nimissään lainoja eri luottolaitoksista. Soittaja kertoi, että hän kuolettaa lainahakemukset ja tilisiirrot. Tähän hän tarvitsi asianomistajan verkkopankkitunnukset.

Puhelu ja sen jälkeinen viestittely kestivät noin tunnin.

– Miehen tililtä ehdittiin viedä 30 000 euroa, vaikka hän soitti pian puhelun jälkeen korttien sulkupalveluun, kertoo tutkinnanjohtaja Kari Martikainen.

Toisessa tapauksessa noin 70-vuotias nainen sai soiton, jonka mukaan hänen tililtään oltiin siirtämässä rahoja Osuuspankkiin. Soittajan mukaan kyse oli lainan takuusta. Mies uskotteli, että naisen tili oli vaarassa ja pyysi tätä kirjoittamaan ylös asiakasnumeron.

Soittaja sanoi yhdistävänsä puhelun Nordean turvaosastolle, jossa kysyttiin asianomistajan syntymäaikaa ja pankkitunnuksia. Väitetyn turvaosaston työntekijä lupasi palauttaa asianomistajan rahat.

Nainen hyväksyi puhelimeensa tulleet tapahtumat tunnusluvullaan. Häneltä vietiin 3 000 euroa.

Kolmannessa tapauksessa noin 70-vuotiaalle miehelle soitettiin useita puheluita yhden illan aikana. Soittajat esittivät, että he olivat poliiseja. Soittajien mukaan asianomistajan tiedoilla oli otettu useita lainoja.

Epäillyt väittivät, että he olivat olleet yhteydessä Bank Norwegianiin ja asianomistaja yhdistettäisiin Osuuspankkiin.

– Soittajat puhuivat hyvää suomea ja olivat muutenkin vakuuttavia, sanoo tutkinnanjohtaja Kari Martikainen.

Asianomistaja antoi käyttäjätunnuksensa ja salasanansa. Kesken puhelun hänelle tuli tunne, että kaikki ei ollut kohdallaan. Hän keskeytti puhelun ja sulki tilinsä sekä korttinsa. Seuraavana aamuna hänelle selvisi, että hänen tililtään oli siirretty 7 000 euroa ja yritetty nostaa saman verran käteistä rahaa.