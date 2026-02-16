Volodymyr Zelenskyi: Moskova valmistelee suurta iskua

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo tiedustelutietojen viittaavan siihen, että Moskova valmistelee massiivista iskua Ukrainaan.

Zelenskyi on määrännyt Ukrainan ilmavoimien komentajan Anatolii Kryvonožkon, puolustusministeri Myhailo Fedorovin ja energiayhtiön Ukrenergon johtajan Vitalii Zaitšenkon valmistelemaan lisäsuojaustoimia. Zelenskyi kertoi asiasta Facebookissa pidettyään videokokouksen alueellisesta tilanteesta, Ukrinform uutisoi.

Venäjä on moukaroinut esimerkiksi pääkaupunki Kiovaa viime viikkona energialaitoksiin kohdistuvilla iskuilla niin, että pahimmillaan kaupungin kaikista kerrostaloista puolet on ollut ilman lämmitystä kovilla pakkasilla.

– Edes Geneven kolmikantaneuvotteluiden aattona Venäjän armeijalla ei ole muuta käskyä kuin jatkaa iskuja Ukrainaan. Tämä kertoo paljon siitä, miten Venäjä suhtautuu osapuolten diplomaattisiin ponnisteluihin, Zelenskyi toteaa.

Yhdysvaltojen, Ukrainan ja Venäjän neuvotteluiden on määrä jatkua Sveitsissä huomenna. Neuvotteluilta ei odoteta läpimurtoa, sillä Kreml jatkaa maksimaalisten vaatimusten esittämistä Ukrainalle.

Venäjän valtuuskuntaa tulee The Guardianin mukaan johtamaan Vladimir Putinin propaganda-arkkitehti, kansallismielinen Vladimir Medinski, joka on aiemmin kyseenalaistanut Ukrainan suvereniteetin. Medinskin lisäksi delegaatioon kuuluvat Venäjän sotilastiedustelun johtaja Igor Kostjukov sekä varaulkoministeri Mihail Galuzin sekä noin parikymmentä virkamiestä.

Ukrainan odotetaan lähettävän saman neuvottelukokoonpanon kuin aiemminkin, johtajanaan Ukrainan kansallisen turvallisuus- ja puolustusneuvoston sihteeri, entinen puolustusministeri Rustem Umerov.