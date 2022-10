Volodymyr Zelenskyi: Meidät yritetään tuhota

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi arvostelee kovin sanoin Venäjää maanantain ja viikonlopun ohjusiskuista Ukrainan kaupunkeihin.

– Täyden mittakaavan sodan 229. päivä. He (venäläiset) yrittävät tuhota meidät ja pyyhkiä meidät pois maan pinnalta. He yrittävät tuhota kansamme ja ihmiset, jotka nukkuvat kotonaan Zaporižžjassa. He yrittävät tappaa ihmisiä, jotka menevät töihin Dniprossa ja Kiovassa, Zelenskyi toteaa lausunnossaan.

Venäjä on iskenyt useisiin Ukrainan kaupunkeihin eri puolella maata. Myös Länsi-Ukrainassa sijaitseva Lviv on joutunut iskujen kohteeksi.

– Ilmahälytykset eivät laannu Ukrainassa. Ohjusiskuja tehdään edelleen. Valitettavasti niiden seurauksena on kuolleita ja haavoittuneita. Älkää poistuko suojapaikoista. Pitäkää huolta itsestänne ja läheisistänne. Kestetään ja ollaan vahvoja, Zelenskyi sanoo.

