Iskut eivät lopu – Venäjän pommittajien kerrotaan nousseen taivaalle

Venäjä on iskenyt maanantaina useisiin kaupunkeihin ympäri Ukrainaa. Pääkaupunki Kiovaan kohdistunut ohjustulitus on ollut pahinta sitten sodan alkupäivien helmikuussa. Ohjuksia on osunut useisiin siviilikohteisiin.

Tuhoja on raportoitu myös muun muassa Dniprosta, Lvivistä, Mykolaivista, Ternopilistä, Zhytomyristä ja Zaporizzjasta. Dniproon kohdistuneita iskuja on kuvattu lähes yhtä pahoiksi kuin Kiovassa.

Iskut jatkuivat maanantaina aamupäivällä lyhyen tauon jälkeen. Aamun ensimmäisen aallon jälkeen alkoi pian tulla tietoja uusista räjähdyksistä.

Ukrainan Mykolaivin kuvernööri Vitali Kim varoittaa, että Venäjältä on noussut ilmaan ”toinen aalto” strategisia Tu-95-pommikoneita. Hänen mukaansa koneet olivat aamulla matkalla risteilyohjusten laukaisupaikalle Astrahaniin.

– Lisää iskuja on tulossa, hän varoitti Telegramissa.

Ukrainalaismediassa kerrottiin Tu-95-aallosta noin tunti ennen ensimmäistä iskuaaltoa.

Iskuissa on tiettävästi menehtynyt ja haavoittunut suuri määrä siviilejä.

Mikolayev gov. Vitaly Kim says a second wave of Tu-95 bombers in bound to the launch line near Astrakhan. More strikes coming pic.twitter.com/5L8xqywV5a

Additional Russian missile strike in the center of Kyiv pic.twitter.com/1gcxe75NoF

Kyiv is bombarded nonstop. All over town. The city is hit in multiple areas.

This is very scary.

— Oleksiy Sorokin (@mrsorokaa) October 10, 2022