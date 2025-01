Volodymyr Zelenskyi: Kaksi pohjoiskorealaista otettu sotavangeiksi

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo viestipalvelu X:ssä Ukrainan asevoimien saaneen sotavangiksi kaksi Venäjän puolella taistellutta pohjoiskorealaista sotilasta.

Zelenskyin mukaan haavoittuneet sotilaat kuljetettiin Kiovaan.

– Tämä ei ollut helppo tehtävä, Zelenskyi kuvailee.

Hänen mukaansa Venäjän ja Pohjois-Korean joukot hävittävät usein todistusaineiston pohjoiskorealaisten osallistumisesta Venäjän hyökkäyssotaan teloittamalla haavoittuneet.

Sosiaalisen median päivityksessään Ukrainan presidentti kiittää vangit ottanutta erikoisjoukkoyksikköä ja laskuvarjojoukkoja.

– Kuten kaikki sotavangit, nämä kaksi pohjoiskorealaista sotilasta saavat tarvittavaa lääketieteellistä apua, Zelenskyi kirjoittaa.

Hän kertoo ohjeistaneensa Ukrainan salaista palvelua sallimaan toimittajien vierailu vankien luona.

Our soldiers have captured North Korean military personnel in the Kursk region. Two soldiers, though wounded, survived and were transported to Kyiv, where they are now communicating with the Security Service of Ukraine.

