Volodymyr Zelenskyi: Arvostan Donald Trumpin ulkopolitiikkaa

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi onnittelee republikaaniehdokas Donald Trumpia Yhdysvaltain presidentinvaalin voitosta.

Zelenskyi aloittaa X:ssä julkaiseman viestinsä muistelemalla syyskuun ”loistavaa tapaamista”, jossa käsiteltiin Yhdysvaltain ja Ukrainan kumppanuutta, Ukrainan voitonsuunnitelmaa ja tapoja, joilla Venäjän hyökkäyssota saataisiin loppumaan.

Ukrainan presidentti suitsuttaa viestissään Trumpin ulkopoliittista linjaa.

– Arvostan presidentti Trumpin sitoutumista ”rauha voiman kautta” -lähestymistapaan kansainvälisissä suhteissa. Tämä on juurikin se periaate, joka voi viedä lähemmäs oikeudenmukaista rauhaa Ukrainassa. Toivon, että voimme panna tämän täytäntöön yhdessä.

Volodymyr Zelenskyi kirjoittaa odottavansa vahvan Amerikan aikakautta Trumpin ”päättäväisessä johdossa”.

– Luotamme edelleen vahvaan molempien Yhdysvaltain puolueiden tukeen Ukrainalle.

Ukraina on Zelenskyin mukaan kiinnostunut syventämään maiden välistä yhteistyötä. Hän kirjoittaa odottavansa presidenttien henkilökohtaista tapaamista.

Donald Trumpin nousun Yhdysvaltain presidentiksi on ennakkoon arvioitu heikentävän merkittävästi Yhdysvaltain sotilaallista ja taloudellista tukea Ukrainalle.

Congratulations to @realDonaldTrump on his impressive election victory!

I recall our great meeting with President Trump back in September, when we discussed in detail the Ukraine-U.S. strategic partnership, the Victory Plan, and ways to put an end to Russian aggression against…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 6, 2024