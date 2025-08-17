Volodymyr Zelenskyi: Alueiden luovutus olisi mahdotonta

Alueluovutuksista on keskusteltava Yhdysvaltojen ja Venäjän kanssa, linjasi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sunnuntaina Brysselissä EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa pidetyssä lehdistötilaisuudessa.

Zelenskyi totesi tilaisuudessa, että Venäjän presidentti Vladimir Putinilla tulee todennäköisesti olemaan paljon vaatimuksia, joista kaikki eivät ole vielä tiedossa. Samalla hän huomautti, että vaatimusten läpikäynti tulee viemään aikaa. Tämä edellyttää tulitaukoa siksi aikaa, kun rauhanneuvotteluja käydään.

Ukrainan presidentti muistutti myös, että Ukrainan perustuslaki ei mahdollista alueiden luovuttamista. Tästä olisi keskusteltava erikseen kolmenvälisissä neuvotteluissa Venäjän ja Yhdysvaltojen kanssa.

Lopuksi Zelenskyi painotti turvatakuiden merkitystä Ukrainalle ja ilmaisi, että erityisesti turvatakuiden saaminen Yhdysvalloilta olisi tärkeää.

– Turvallisuuden on toimittava käytännössä, kuten Naton viides artikla, Zelenskyi sanoi.

Von der Leyen taas lupasi EU:n tukevan Ukrainaa niin kauan kun se on tarpeen. Hänen mukaansa rauha on saatava aikaan voimalla, ennen kuin rauhansopimuksen sisältöä voidaan alkaa käsitellä.

Mahdolliseen rauhansopimukseen on EU-komission johtajan mukaan sisällyttävä turvatakuut Ukrainalle. Sopimus ei myöskään saisi rajoittaa Ukrainan itsenäisyyttä, asevoimia tai mahdollisuutta hakeutua kansainvälisten liittokuntien jäseniksi.

Lopuksi von der Leyen linjasi, että Bryssel tukee Ukrainan matkaa kohti EU-jäsenyyttä.

Sekä Zelenskyi että von der Leyen ovat maanantaina matkaamassa Washingtoniin tapaamaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia. Heidän mukaansa liittyy myös muita Euroopan johtajia, mukaan lukien tasavallan presidentti Alexander Stubb.