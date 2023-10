”Voimamme ovat lopussa… meistä on jäljellä enää 12 miestä”

Tveristä kotoisin oleva venäläissotilas kertoo Telegram-päivityksessään viimeaikaisista taisteluista Donetskin alueella sijaitsevan Avdijivkan ympäristössä.

Venäläisjoukot aloittivat lokakuussa mittavan hyökkäyksen kaupungin saartamiseksi. Sen kuitenkin arvioidaan epäonnistuneen suurin tappioin.

Sotilas kertoo taistelleensa rynnäkköprikaatissa ja olleensa etulinjassa yli vuoden ilman mahdollisuutta päästä lomalle. Operaatioon osallistuneet venäläisyksiköt ovat hänen mukaansa kärsineet raskaita tappioita.

Venäläissotilas sanoo tiedostavansa julkaisuunsa sisältyvät riskit. Hän toivoo Tverin paikallishallinnon edustajien näkevän viestin.

– Pyydän yhtä asiaa: auttakaa meitä pääsemään lomalle. Olemme taistelleet yli vuoden ajan. He eivät vetäytyneet asemistaan. Komppaniastani on jäljellä enää 12 miestä. Taistelemme, mutta voimamme ovat lopussa, sotilas kirjoittaa.

– Prikaatin komentaja sanoo: ”te kaikki kuolette, ja tämä on hyvä asia”. Tämä ei kohota taistelutahtoa. Taistelemme ilman syytä, kirjoituksessa todetaan.

