Venäläiset hyökkäsivät Avdijivkassa 2000 miehellä – ”he olivat tosissaan valmiita”

Venäläiset yrittivät 10. lokakuuta saartaa ukrainalaiset Avdijivkassa, joka sijaitsee vain noin 10 kilometrin päässä venäläisten miehittämästä Donetskista. Avdijivkassa venäläiset eivät ole kyenneet nykyisen täysimittaisen hyökkäyssodan aikana tunkeutumaan läpi vuonna 2015 vakiintuneesta rintamalinjasta eikä paikallinen ukrainalaisvaruskunta ole antanut periksi.

Virolainen tiedejulkaistu Forte on tiedustellut ukrainalaiselta sotilasasiantuntijalta, Ukrainan asevoimien everstiltä (evp.) Roman Svitanilta, mitä Avdijivkassa oikein tapahtui. Venäläiset ovat väittäneet menestystä, mutta sosiaalisessa mediassa julkaistut videot näyttävät tuhottua venäläiskalustoa.

– He halusivat saartaa Avdijivkan varuskunnan. Venäläiset olivat sitä varten varustautuneet kaksi viikkoa. Venäläiset hyökkäsivät noin kolmella-neljällä pataljoonalla eli 2000 miehellä, 50 panssarivaunulla ja sadalla panssariajoneuvolla. He olivat tätä operaatiota varten valmistautuneet tosissaan. Onneksi myös Ukrainan tiedustelu havaitsi valmistelut.

Svitan kertoo, että noin viiden aikaan aamulla venäläistykistö aloitti Avdijivkan pommittamisen ja ukrainalaisvaruskunta suojautui alueen koksitehtaan maanalaisiin bunkkereihin. Avdijivka on lähes kymmenen vuoden aikana varsin hyvin linnoitettu. Lisäksi Avdijivkan harjanteilla sijaitsevat ukrainalaistykistön asemat.

– Hyökkäyksen tykistövalmistelu kesti pari tuntia, minkä jälkeen ukrainalaissotilaat tulivat esiin suojistaan. Venäläiset yrittivät ohittaa Avdijivkan [lounaassa sijaitsevan] Krasnohorivkan kautta, mutta jäivät Ukrainan tykistötulen alle.

Ukrainalaisten tykistötuli torjui venäläisten hyökkäyksen aiheuttaen näille suuria tappiota, sanoo Svitan.

– Eilen hävitettiin noin 800 venäläissotilasta, 34 panssarivaunua ja 91 panssariajoneuvoa. Venäläiset vetivät joukkonsa lähtöasemiinsa takaisin ja sillä hyökkäys loppui.

Venäläiset ovat aktiivisia myös Harkovan alueen Kupjanskissa, jossa venäläiset hyökkäävät pieninä eli noin 150 miehen tai pataljoonan kokonaisina osastoina.

– Venäläiset ovat yrittäneet hyökätä siellä jo puoli vuotta, koska se on heidän kannaltaan mukava asema: Venäjä on ihan vieressä – rajalle on vain muutama kilometri. Mutta Ukrainan armeijalle se ei tuota ongelmia. Venäjän armeija ei kykene tällä hetkellä suuriin hyökkäyksiin. Jos hyökkäävät, niin vain lyhyillä pätkillä kuten Kupjanskissa, sanoo Svitan.

Muuten talvella ei ukrainalaiseverstin mukaan ole tulossa mitään Venäjän suurhyökkäystä.

– Heillä ei ole siihen voimavaroja. Arvelen, että he yrittävät hyökätä ainoastaan Kupjanskissa. Siellä venäläisten hyökkäys sujuu suurin piirtein niin, että rautatatieasemalla puretaan [Venäjältä tulevasta] junasta pari-kolme pataljoonaa kalustoineen, nämä tulivat hieman etulinjassa ja vetäytyvät sitten takaisin.

Svitan painottaa, että tärkeimmät rintamataistelut käydään tällä hetkellä Ukrainan hyökkäyssuunnissa Tokmakin lähistöllä Zaporižžjassa ja Bahmutin ympäristössä Donetskissa.

– Näin jatkuu siihen asti, kunnes talvella saapuvat ensimmäiset hävittäjät paikalle. Sen jälkeen Ukrainan armeija voi alkaa toimia, kuten Israel toimii Hamasia vasten: ennen kaikkea toimii ilmavoimat ja vasta sitten lähetetään jalkaväki taisteluun.

Russia keeps bombarding the Ukrainian city of Avdiivka. It’s almost completely annihilated by now, but several hundred civilians still stay there. pic.twitter.com/Ll1YTAFtKV

Slowly the first images -likely to follow with video's- of yesterday's Russian attacks on Avdiivka are being published. Here alone three Russian armored vehicles and two tanks have either been abandoned or completely taken out. pic.twitter.com/fS1oEPEUL1

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 11, 2023