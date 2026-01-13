Voiko tekoäly olla ratkaisu nuorten työttömyyteen? Uusi kokeilu ottaa siitä selvää

Onko tekoäly työttömyyden syy vai ratkaisu? Suomalaisyhtiö Sofigate lähti etsimään tähän kysymykseen vastausta uudessa kokeilussa. Yhtiö palkkaa viisi työtöntä nuorta aikuista uuteen tekoälykokeiluun, jolla autetaan nuoria työllistymään ja etsitään ratkaisuja siihen, miten tekoäly voi tukea työelämään siirtymistä.

Nuoret määrittelevät itse, millaisiin työnhaun haasteisiin tekoälyllä kannattaa vastata. Tavoitteena on kokeilla, onko tekoälyagenttien avulla mahdollista muuttaa työnhaun tapoja. Puoli vuotta kestävä kokeilu käynnistyy helmikuussa, ja ensimmäiset tekoälyagentit on tarkoitus avata työnhakijoiden käyttöön kevään aikana.

Tilastojen perusteella nuorten työllistyminen on vaikeampaa kuin aikoihin: Tilastokeskuksen mukaan noin 30 000 nuorta aikuista ei ole koskaan ollut työelämässä. Monella urapolun alku on pirstaleinen, ja tekoälyn pelätään vievän juuri ensivaiheen työpaikkoja.

– Tässä tilanteessa haluamme kokeilla, olisiko tekoälyssä sittenkin ratkaisu nuorisotyöttömyyteen. Testaamme käytännössä, voivatko tekoälyagentit tukea työnhakua ja voiko tekoäly oikein käytettynä avata uusia väyliä työelämään sekä selkeyttää uravalintoja, sanoo Sofigaten teknologiajohtaja ja kokeilun vetäjä Lassi Kurkijärvi tiedotteessa.

Kokeiluun rekrytoitavat nuoret aikuiset suunnittelevat ja rakentavat tekoälyagentteja apunaan Sofigaten nuorista ammattilaisista koostuva mentorointitiimi. Työttömien työnhakijoiden haku on käynnissä oppilaitosten ja työllistymispalveluiden kautta.

Kuuden kuukauden aikana nuoret määrittelevät itse, mitkä ovat työnhaun ja työelämään siirtymisen keskeiset kipupisteet sekä ne tilanteet, joissa tukea kaivataan eniten. Heidän tehtävänään on rakentaa tunnistamiinsa tarpeisiin vastaavien tekoälyagenttien kirjasto, joka muotoutuu nuorten kokemusten ja oivallusten pohjalta kokeilun edetessä.

– Meidän visiossamme agenttikirjaston keskiössä ovat työllistymisvalmentajat eli tekoälyagentit, jotka tukevat nuoria erilaisissa elämäntilanteissa. Ne voivat auttaa esimerkiksi työnhaun valmistelussa ja oman suunnan löytämisessä tai tukea arjen hallintaa ja rutiinien rakentamista silloin, kun oma tilanne kaipaa selkeyttämistä. Nuorten tarpeiden mukaan tuki voi vaihdella CV:n työstämisestä oman yrityksen perustamiseen, Kurkijärvi kuvaa.

Agenttikirjasto on yksi konkreettinen esimerkki, mutta lopputulos voi olla jotain muutakin, Kurkijärvi painottaa.

– Uskomme, että tekoäly voi pidemmällä aikavälillä auttaa jopa tuhansia nuoria löytämään ensimmäisen työpaikkansa tai rakentamaan oman urapolkunsa. Tekoäly ei ole työt vievä uhka vaan väline, joka voi avata aivan uusia mahdollisuuksia niillekin, jotka eivät ole aiemmin löytäneet paikkaansa perinteisin keinoin. Haluamme antaa nuorille mahdollisuuden myös haastaa nykyisiä työnhaun malleja ja selvittää, miten tekoäly voi auttaa heidän yksilöllisissä tarpeissaan, ei vain työhakemusten laatimisessa.

Kokeilussa syntyvät ensimmäiset työllistymisagentit on tavoitteena avata jo kevään aikana avoimessa agenttikirjastossa, jonne kaikki agentit kootaan ja jossa niitä voi käyttää kuka tahansa. Ajan myötä työllistymisagenttien kirjasto voi kasvaa kokonaisuudeksi, joka sisältää jopa kymmeniä eri työnhaun ja arjen tilanteisiin tarkoitettuja agentteja.

Kokonaisuus on suunnattu erityisesti niille, jotka etsivät ensimmäistä työpaikkaansa tai kamppailevat työnhaun epävarmuuden kanssa.

– Liian moni nuori jää työnhaussa yksin. Tekoäly voi olla se kädenojennus, jota ei aina ihmisiltä löydy. Hyvin suunniteltuna ja vastuullisesti toteutettuna se voi auttaa nuoria työllistämään itsensä mielekkäällä tavalla ja samalla opettaa tekoälyagenttien toimintalogiikkaa, Kurkijärvi toteaa.

– Työnantajina meidän velvollisuutemme on mahdollistaa nuorille onnistumisen polku. Suomi tarvitsee rohkeutta käyttää tekoälyä tavalla, joka tuottaa todellista hyötyä. Tämä on konkreettinen teko, jolla haluamme tehdä Suomesta tekoälyn hyödyntämisen huippumaan.

Kokeilu jatkuu kesään 2026 asti.

– Aiomme kertoa avoimesti sekä onnistumisista että epäonnistumisista, Kurkijärvi päättää.

Poimintoja videosisällöistämme

LUE MYÖS:

Viekö tekoäly toimittajien työpaikat? Tässä suurimmat uhat

Tekeekö tekoäly kielten opiskelun turhaksi? Professori varoittaa

Tekeekö tekoäly meistä tyhmiä? Aivotutkija varoittaa vakavista seurauksista