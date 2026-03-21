Elon Muskia syytetään tarkoituksellisista syväväärennöksistä

Pariisin syyttäjänvirasto epäilee maailman rikkaimman miehen Elon Muskin X:n (entisen Twitterin) Grok-tekoälyn luoneen tarkoituksella seksuaalisia syväväärennöksiä (deep fake), kertoo Le Monde.

Syyttäjänvirasto on varoittanut amerikkalaisviranomaisia, että Grokin avulla Musk on mahdollisesti pyrkinyt teennäisesti kasvattamaan X:n ja sen tekoäly-yhtiö xAi’n arvoa. Virasto on lähettänyt tietopyynnön Ranskan pörssivalvonnan kautta Yhdysvaltain pörssivalvonnalle.

Tammikuussa 2026 nousi kohu “Grok-pornosta”, kun tekoälyn avulla pystyi kenestä tahansa tekemään seksuaalissävytteisiä kuvia.

– Grokin (X:n tekoäly) seksuaalissävytteisistä syväväärennöksistä nousi kohu ja se saattoi olla tarkoituksellista X- ja xAi-yhtiöiden arvon keinotekoiseksi nostamiseksi, lausui syyttäjänvirasto lauantaina 21. maaliskuuta.

Syyttäjäviraston tutkintatuomarien mukaan Muskin ja X:n tähtäimessä oli SpaceX:n ja xAin yritysfuusiosta johtuva kesäkuulle 2026 suunniteltu listautumisanti. Heidän mukaansa X oli itse asiassa jäämässä jälkeen ja menettämässä tilaisuutensa.

Jo entuudestaan syyttäjänvirasto on kutsunut Elon Muskin ja X:n työntekijät kuultavaksi Pariisiin 20.–24. huhtikuuta. Yhtiötä ja sen tekoälyä epäillään osallisuudesta alaikäistä esittävien pornografisten kuvien luomiseen ja levittämiseen, puolueellisiin algoritmeihin ja holokaustin kieltämiseen. Tutkinta alkoi viime tammikuussa ja X:n Pariisin-tiloihin tehtiin kotietsinnät helmikuussa.

Le Monden mukaan syyttäjänvirasto viittaa Muskin viesteihin, jotka on julkaistu kohun aikana. Tutkintatuomarit tulkitsevat nämä viestit tahdonvastaisten kuvien luomisen yllyttämiseen.

Viesteissä Musk ylpeilee useiden eri hymiöiden kera tekoälynsä “riisumiskykyä” ja jopa jakaa Grokin tekemän kuvan itsessään bikineissä. Samanaikaisesti Musk iloitsi noin 20 viestissään, kuinka Grok oli yksi sovelluskaupan ladatuimmista sovelluksista eri maissa.