”Voi olla keino vakoilla” – Kiina valmis lähettämään rauhanturvaajia Ukrainaan

Saksalaisen Welt-uutissivuston mukaan Kiina on valmis lähettämään YK:n mandaatilla toimivia rauhanturvajoukkoja Ukrainaan, mikäli tulitauko saavutetaan. Tiedot perustuvat nimettömiin EU-lähteisiin, kertoo The Kyiv Independent.
Kiinan mahdollinen osallistuminen nähdään kaksijakoisesti: toisaalta se voisi lisätä Venäjän hyväksyntää kansainväliselle rauhanturvaoperaatiolle, mutta toisaalta pelkona on, että Kiinan todellinen tavoite on erilainen. Kiinan epäillään pyrkivän vaikuttamaan tilanteeseen vakoilun tai selvästi Venäjää tukevan roolin kautta.
– On myös vaara, että Kiina ensisijaisesti haluaa vakoilla Ukrainaa ja ottaa selvästi Venäjää myötäilevän kannan neutraalin sijaan, toteaa EU-diplomaatti.
Noin kymmenen eurooppalaista maata on ilmoittanut olevansa valmiita lähettämään joukkoja Ukrainaan osana mahdollisesti muodostettavaa rauhanturvaoperaatiota. Iso-Britannia, Ranska, Liettua ja Viro ovat julkisesti ilmaisseet halukkuutensa osallistua.
Venäjä on kuitenkin jyrkästi vastustanut eurooppalaisten joukkojen asettamisen. Ulkoministeri Sergey Lavrov on todennut, että tällainen operaatio merkitsisi ”ulkovaltojen sotilaallista puuttumista”, mitä Venäjä ei tule hyväksymään.