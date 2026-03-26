Venäjä lähettää lennokkeja Iraniin

Venäjä on pian saattanut loppuun vaiheittaiset droonien, lääkkeiden ja ruoan toimitukset Iraniin, kertoo Financial Times viitaten länsimaisiin tiedusteluraportteihin.

Raportit kertovat yksityiskohtaisesti Moskovan pyrkimyksistä tukea ahdingossa olevaa kumppaniansa taistelussa.

Iranin ja Venäjän korkea-arvoiset virkamiehet alkoivat keskustella salaa droonien toimittamisesta vain päiviä sen jälkeen, kun Israel ja Yhdysvallat aloittivat sotatoimensa Irania vastaan, kaksi tiedustelutietoihin perehtynyttä virkamiestä kertoo.

Toimitusten käsittely alkoi maaliskuun alussa ja prosessin odotetaan päättyvän kuun loppuun mennessä.

Moskovalla on läheiset suhteet Teheraniin, ja se on antanut liittolaiselleen muun muassa satelliittikuvia ja tiedustelutietoja tarkempia iskuja varten-

Asetoimitukset, kuten droonit, olisivat ensimmäinen todiste siitä, että Moskova on ollut halukas antamaan tappavaa aseistusta Iranille.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskovilta kysyttiin droonien toimittamisesta Iraniin:

– Tällä hetkellä liikkeellä on paljon väärää tietoa. Yksi asia on totta – jatkamme vuoropuhelua Iranin johdon kanssa, hän vastasi.

Korkea-arvoisen länsimaisen virkamiehen mukaan Moskova haluaa vahvistaa paitsi iranilaisten taistelukykyä myös Teheranin hallinnon laajempaa poliittista vakautta.

Iran on tehnyt yksisuuntaisten hyökkäysdroonien laukaisuista keskeisen osan sotilasstrategiaansa Lähi-idässä taisteluiden alettua. Iran on laukaissut yli 3 000 tällaista droonia, joita se pystyy tuottamaan edullisesti.

Venäjä on tuottanut Iranissa suunniteltuja yksisuuntaisia ​​hyökkäysdrooneja vuodesta 2023 lähtien omaan käyttöönsä Ukrainan rintamalla. Niitä on muokattu, jotta ne voivat väistää ilmapuolustusta ja kuljettaa raskaampia räjähdelasteja.

– He (iranilaiset) eivät tarvitse lisää drooneja. He tarvitsevat parempia drooneja. He haluavat niihin edistyneempiä ominaisuuksia, sanoo Royal United Services Institute -ajatushautomon tutkija Antonio Giustozzi.