”Vladivostokista tulee taas kiinalainen kaupunki”

Kun Britannia palautti Hongkongin vuonna 1997 Kiinan hallintaan, päättyi eräs vaihe siirtomaavallan historiassa. Vielä 25 vuotta myöhemmin Venäjä pitää edelleen hallussaan Kiinalta vuonna 1860 riistämiään Amurin aluetta ja osaa Mantšuriasta, amerikkalaistutkija Jan Kallberg huomauttaa.

Sen sijaan, että Venäjällä keskusteltaisiin alueiden palauttamisesta, maa käy presidentti Vladimir Putinin aloittamaa veristä hyökkäyssotaa Ukrainassa ja venäläispoliitikot ovat viime kuukausina väläytelleet myös ainakin Viron, Latvian, Liettuan, Moldovan, Suomen ja jopa Alaskan liittämistä takaisin Venäjään.

– Putin on jo vuosia puhunut venäläisestä rauhasta eli Russkij miristä luonnollisena lopputulemana. Käsite on puhdasta neuvostoideologiaa: mir oli globaalin harmonian onnellinen tila, joka oli määrä saavuttaa, kun neuvostoliittolaiset olivat hävittäneet kaikki esteet sosialismin tieltä, tohtori Kallberg kirjoittaa Center for European Policy Analysis -ajatushautomon (CEPA) julkaisemassa artikkelissa.

Pietarin talousfoorumissa 17. kesäkuuta Putin pyrki hänen mukaansa rauhoittelemaan huolestuneita naapurimaita sanomalla, ettei Venäjä todennäköisesti hyökkää niiden kimppuun – elleivät ne erehdy valitsemaan Ukrainan tietä.

– Kun esität vanhoja aluevaatimuksia muille, ongelmaksi tulee se, että todennäköisesti heilläkin olisi vaatimuksia sinulle. Venäjän pitäisi siis varautua vastavaatimuksiin Suomelta koskien menetettyä Karjalaa, Viipuria ja Petsamoa sekä muilta mailta, esimerkiksi Georgialta, hän toteaa.

Kallberg toimii tutkijana CEPAn transatlanttisen puolustuksen tutkimusohjelmassa ja opettajana New Yorkin George Washington -yliopistossa.

Ennemmin tai myöhemmin kiinalainen kaupunki

Kiinalaisissa kartoissa Venäjälle nykyisin kuuluva Vladivostok on Kallbergin mukaan esiintynyt kiinalaisena kaupunkina 1200-luvulta lähtien ja sen satamasta käytetään edelleen kiinankielistä nimeä Haishenwai. Venäjän Kaukoidässä oli hänen mukaansa huomattava kiinalaisväestö, kunnes Neuvostoliitto toteutti alueella 1930-luvulla etnisen puhdistuksen.

– Ennen Venäjän vallankumousta kiinalaiset muodostivat 41 prosenttia Amurin ja Primorskin oblastien rekisteröidystä työvoimasta.

– Etniset venäläiset olivat todennäköisesti vähemmistönä, mikä sai Josif Stalinin tavalliseen tapaansa valitsemaan epäinhimillisen joukkokarkotusten linjan Venäjän ylivallan takaamiseksi, hän sanoo.

Jos Venäjä jatkaa Putinin valitsemalla tiellä, Kiina voi Kallbergin mukaan kohtuudella odottaa, että sille aiemmin kuuluneet alueet putoavat jonakin päivänä takaisin sen syliin.

– Aikooko Kiina ryhtyä nyt kovistelemaan Venäjää vaatimaan lisää, kun Venäjän joukot Kaukoidässä ovat ehtyneet, Kreml on tehnyt itsestään kansainvälisen hylkiön ja maan talous on läntisten pakotteiden kurimuksessa, hän kysyy ja vastaa itse, että niin tuskin tapahtuu.

– Vladivostok voi toistaiseksi jatkaa Venäjän lipun tietoisena siitä, että jonakin päivänä siitä tulee mitä todennäköisimmin jälleen Haishenwai, kiinalainen kaupunki, hän toteaa.