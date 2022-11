Vladimir Putinin ”superaseen” testi meni mönkään – teknistä vikaa epäillään

Venäjä ei ole onnistunut testaamaan kohuttua Poseidon-ydintorpedoa. Asekokeeseen osallistuneiden alusten kerrotaan lähteneen takaisin kotisatamiinsa.

Asiasta kertoo amerikkalaisiin viranomaislähteisiin viittaava CNN. Lähteet vahvistavat Yhdysvaltain seuranneen Venäjän laivaston koevalmisteluja Pohjoisella Jäämerellä. Testin arvioidaan menneen mönkään teknisten ongelmien vuoksi.

Pulmat liitetään jutussa Venäjän puolustusteollisuuden ja asevoimien alennustilaan.

– Tämä voidaan nähdä osana isompaa kuvaa ja Venäjän asevoimien viime aikojen toimintatapaa, jossa huonosti koulutettuja ja varustettuja joukkoja on lähetetty Ukrainaan, länsimainen diplomaattilähde kommentoi.

– Venäjän puolustusteollisuudella on kovat ajat ja voimme myös nähdä, että korkean teknologian puolustustarvikkeisiin kohdistuvilla läntisillä pakotteilla on vaikutusta ja että niitä pitkää jatkaa, hän toteaa.

Venäjällä on tiettävästi vakava pula monista aseiden valmistuksessa tarvittavista korkean teknologian komponenteista. Venäläinen teollisuus ei kykene valmistamaan sellaisia itse ja esimerkiksi täsmäaseiden valmistuksessa on luotettu jo pitkään ulkomailta hankittuihin osiin. Talouspakotteet ovat vaikeuttaneet toimintaa jo siitä lähtien, kun Venäjä hyökkäsi ensi kertaa Ukrainaan vuonna 2014.

Amerikkalaisviranomaiset uskovat Venäjän saattavan yhä pyrkiä testaamaan torpedoa. Lähteet huomauttavat kuitenkin, että koealueen vedet jäätyvät pian.

Testivalmistelut havaittiin

Verkkouutiset kertoi lokakuussa tässä jutussa useista Poseidon-testin valmisteluihin viittaavista tiedoista. Venäjä oli tuolloin antanut Karanmerelle laajan varoituksen jonkinlaisesta laukaisusta. Grom-ydinaseharjoitus oli käynnistymässä samaan aikaan. Jättiläistorpedon alustana toimiva Belgorod-erikoissukellusvene ja muita testiin todennäköisesti liittyviä aluksia oli niin ikään lähtenyt merille.

Asiantuntijat arvioivat tuolloin, että aseen testaaminen ilman ydinkärkeä sopisi Venäjän tapaan viestiä eskalaatiosta. Poseidon-testi olisi istunut myös Kremlin tuolloiseen ydinaseretoriikkaan.

Myös Status-6- ja Kanyon-nimillä tunnetusta itsenäisestä torpedosta kerrotaan lisää muun muassa tässä jutussa. Ydinkäyttöisen aseen kantama on teoriassa rajaton. Torpedo kykenee myös tiettävästi sukeltamaan erittäin syvälle ja yltämään jopa 70 solmun nopeuksiin. Tämä tekisi siitä äänekkyydestään huolimatta varsin vaikean tuhota.

Julkisuudessa olevien tietojen mukaan aseen tarkoituksena on räjäyttää ydinkärki vihollisen rannikon lähellä ja aiheuttaa suoranainen radioaktiivinen tsunami. Torpedon taistelukärki on tiettävästi valmistettu sellaiseksi, että räjähdyksen jälkeinen ydinlaskeuma on mahdollisimman suuri.

Aseelle on väitetysti valmisteltu viime vuoden alussa tukikohtaa Suomen ja Norjan lähellä pohjoisessa sijaitsevalle Okolnajanlahdelle.

Poseidon on eräs Venäjän diktaattori Vladimir Putinin sotaisassa kansakunnan tilaa käsitelleessä puheessaan vuonna 2018 esittelemistä ”superaseista”. Samalla julkistettiin myös muun muassa ydinkäyttöinen Burevestnik-risteilyohjus. Sitä on testattu useita kertoja jo vuodesta 2017 alkaen.

Myös uutta Burevestnikin testiä on valmisteltu pohjoisessa jo pitkään. Varsinaista laukaisua ei kuitenkaan ole havaittu. Ohjuksen testihistoria on ollut vähintäänkin kirjava ja kokeet ovat johtaneet ainakin yhteen säteilyonnettomuuteen. Verkkouutiset kertoo viimeisimmistä testivalmisteluista tässä jutussa.

