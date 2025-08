Vladimir Putinin salattu tytär kyllästyi piilottelemaan: Tässä hän on

Venäjän presidentti Vladimir Putinin aviottomaksi tyttäreksi päätelty nainen julkaisi viestipalvelu Telegramissa viestin, jossa hän vaikuttaa kritisoivan Putinia. Asiasta kertoo saksalaislehti Bild.

Vuonna 2003 syntynyt nainen on aiemmin pitänyt matalampaa profiilia sosiaalisessa mediassa julkaisemalla kuvia ja selfieitä itsestään, joissa näkyi vain hänen jalkansa tai kasvonsa hiusten peitossa. Nuori nainen kieltäytyi Bild-lehden haastattelupyynnöistä, mutta päästi toimittajan tutustumaan yksityiseen some-kanavaansa Telegramissa.

Bild kuvailee, että nainen on nyt rikkonut hiljaisuuden julkaisemalla itsestään kuvia, joissa hänen kasvonsa näkyvät selkeästi. Lisäksi nainen on kritisoinut julkaisemiensa kuvien yhteydessä väitettyä isäänsä Putinia.

– On niin mukavaa voida näyttää kasvoni jälleen maailmalle.

– Se muistuttaa minua joka päivä siitä, kuka olen ja kuka tuhosi elämäni. Mies, joka vei miljoonia ihmishenkiä ja tuhosi minun elämäni, Jelizaveta Olegovna Rudnova -nimeä käyttävä nainen kirjoitti Bildin mukaan Telegram-kanavallaan.

Hän ei mainitse Putinia viestissään nimeltä.

Nainen käyttää nimiä Luiza Rozova ja Liza Rudnova. Hän on opiskellut Pariisissa ICART School of Cultural and Art Management -koulussa, josta valmistui kesällä 2024. Rudnova työskentelee kahdelle pariisilaiselle taidegallerialle, joissa on usein esillä ukrainalaista ja venäläistä sodanvastaista taidetta. Gallerioiden johtaja vahvisti Meduza-julkaisun mukaan kesäkuussa, että Rudnovan äiti on Svetlana Krivonogik.

Krivonogik on entinen osa-aikainen siivooja, josta tuli 2000-luvun alussa yhtäkkiä miljoonien eurojen arvoisten venäläiskiinteistöjen omistaja. Hänestä tuli myös Rossija-pankin osakkeenomistaja sekä saman pankin ja useiden muiden suurten Venäjän valtioon liittyvien organisaatioiden hallituksen jäsen. Tytär syntyi vuonna 2003. Joidenkin lähteiden mukaan syntymätodistuksessa tytön patronyymi eli isän nimestä muodostettu toinen nimi oli Vladimirovna — Vladimirin tytär.

Myöhemmin patronyymiksi on kuitenkin tullut Olegovna ja sukunimeksi Rudnova. Oleg Rudnov oli venäläisen Baltic Media Groupin johtaja ja Putinin lapsuudenystävä. Hän kuului aikuisenakin Putinin lähipiiriin ja kuoli vuonna 2015.

Kesäkuussa Ranskassa asuva venäläistaiteilija Nastja Rodionova oli tekemisissä pariisilaisia taidegallerioita pyörittävän L Associationin kanssa ja oivalsi, että niissä työskentelee kohuttu nuori nainen. Rodionova paljasti asian Facebook-tilillään, koska hänestä taiteilijoilla oli oikeus tietää kenen kanssa ovat tekemisissä. Rodionova on poistanut julkaisunsa myöhemmin, mutta se ehti levitä medioihin kuin kulovalkea.

L Associationin johtaja Dmitri Dolinski kertoi Meduza-julkaisulle kesäkuussa, että oli palkannut Rudnovan edeltävänä syksynä. Dolisnki myönsi, että Rudnova toki muistuttaa Putinin oletetusta tyttärestä aiemmin otettuja kuvia.

– Uskon, etteivät lapset ole vastuussa siitä keitä heidän vanhempansa ovat. Jos me oletamme, että Elizaveta todella olisi Putinin tytär vaikka siitä ei ole todistettu, niin mitä sitten? Pitäisikö heidät kaikki teloittaa kuten Romanovin tsaariperheelle tehtiin, Dolinski kommentoi Meduzalle.

Hän huomautti, että ei olisi edes laillista jättää ihmistä palkkaamatta sen takia kuka tämän äiti on.

– Emmehän me tänne ihmisten äitejä ole palkkaamassa.

Eikä muuten kannattaisikaan: Rudnovan äiti Svetlana Krivonogik on useiden pakotteiden kohteena.

Galleriajohtaja Dmitri Dolinski ja muut hänen gallerioissaan Rudnovan kanssa työskennelleet vakuuttivat, että Rudnova on terävä, pätevä ja pidetty työntekijä. Huhuja oli kiertänyt myös taidekoulussa, jota Rudnova kävi, mutta opiskelutoverit halusivat antaa hänen olla oma itsensä – vanhemmistaan riippumatta.

Aiemmin Rudnova on sosiaalisessa mediassa pyrkinyt sekä peittämään kasvonsa että sen, missä julkaistut kuvat on otettu. Ei enää. Kun häneltä on aiemmin kysytty, onko Vladimir Putin hänen isänsä, hän ei ole kiistänyt eikä myöntänyt asiaa.

Uusi ulostulo voisi olla tulkittavissa neiti Rudnovan ensimmäiseksi julkiseksi kommentiksi hänen perhesuhteistaan. Antoihan hän yksityisen Telegram-kanavansa saksalaisen toimittajan nähtäväksi. Lisäksi noin viikko sitten Rudnova päätti viimein näyttää kasvonsa julkisella Instagram-tilillään. Tilin tunnus on sama, jonka hän itse kertoi syksyllä 2021 venäläisen lifestylejulkaisu Sobakan haastattelussa. Haastattelussa hän kertoi urahaaveistaan muodin parissa.

– Ei Liza, vaan Luiza, Rudnova esittäytyy Instagramissa.

– Peitä ja piilota itsesi, jotta lopulta kuva kuitenkin tulee julki, hän kirjoittaa kasvokuvansa saatetekstissä.