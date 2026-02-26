Vladimir Putinin palatsista siirrettiin 6,5 miljardia ruplaa Alina Kabajevan säätiölle

Venäjän diktaattori Vladimir Putinin salattuna puolisona tunnetun entisen huippuvoimistelija Alina Kabajevan hallinnoiman hyväntekeväisyysjärjestön tileille on siirretty miljardeja ruplia Putinin palatsihankkeesta yli jääneitä varoja, selvitys paljastaa.
Asia ilmenee vankilassa muhatun venäläisen toisinajattelija Aleksei Navalnyin perustaman korruption vastaisen FBK-järjestön selvityksestä. Siitä uutisoi tässä itsenäinen venäläinen Proekt-media (video alla).
Vladimir Putinille Mustanmeren rannalle Gelendzhikiin rakennettu palatsi räjähti julkisuuteen alkuvuodesta 2021, kun Navalnyi julkaisi paljastusvideon noin 1,3 miljardin euron hintaiseksi arvioidusta hankkeesta. Video johti laajoihin protesteihin ja keräsi viidessä päivässä liki 90 miljoonaa katselukertaa Youtubessa. Vladimir Putin joutui lopulta kommentoimaan asiaa julkisesti. Hän väitti, ettei omista palatsia. Putinin läheisenä ystävänä tunnettu oligarkki Arkadi Rotenberg kertoi myöhemmin julkisesti omistavansa palatsin.
Massiivisen rakennusurakan on kerrottu enemmän tai vähemmän valmistuneen vuonna 2023. Hankkeeseen osaa ottaneen yhtiön tilille jäi kuitenkin FBK:n hankkimien tietojen perusteella 6,5 miljardia ruplaa eli noin 71,5 miljoonaa euroa hankkeeseen jyvitettyjä varoja. Ne on korruptiota vastustavien aktivistien mukaan sittemmin kanavoituja Kabajevan järjestölle.
FBK kertoo Kabajevan Taivaallinen armo -järjestön saaneen varat yhtiöltä neljässä erässä, joista kaksi maksettiin vuoden 2023 huhtikuussa ja syyskuussa ja kaksi marraskuussa.
Tutkimuksessa paljastuneiden lukujen perusteella Kabajevan järjestöt eivät virallisesta tehtävästään huolimatta ole käyttäneet käytännössä juuri lainkaan varoja varsinaiseen hyväntekeväisyystoimintaan. Rahaa on tutkimuksen tuloksia X:ssä summaavan itsenäisen oppostiomedia Agentstvon mukaan poltettu jopa Valdaissa järjestettyihin ”urheilutapahtumiin”, joiden todellinen tarkoitus on ollut Putinin lähipiiriläisten ja heidän lastensa hauskanpito. Kymmeniä miljoonia ruplia kerrotaan taas menneen Pietarissa toimivalle IPF-luksuskellotehtaalle.
Vladimir Putinin ja Alina Kabajevan suhde on tätä nykyä julkinen salaisuus Venäjällä. Pariskunnalla on tiettävästi yhteisiä lapsia.
