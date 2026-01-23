Verkkouutiset

Postimerkillä muistettiin Käärmesaaren ukrainalaisten puolustajien uhmakasta lausuntoa Venäjän Moskva-alukselle. Alus upposi myöhemmin Ukrainan iskussa. Boris Groh/Wikimedia Commons

Vladimir Putinin nöyryytys – Venäjä myönsi yllättäen Moskva-laivan tuhon

Moskova on antanut totuuden ohjusristeilijän tuhosta tulla julki ensimmäistä kertaa viralliselta taholta.
Venäläinen sotilastuomioistuin on langettanut poissaolevana elinkautisen vankeustuomion ”kansainvälisestä terrorismista” ukrainalaiselle komentajalle Venäjän Mustanmeren laivaston lippulaiva Moskvaan ja fregatti Esseniin Mustallamerellä vuonna 2022 kohdistuneista ohjusiskuista.

Kyseessä on räikeä propagandatoimi. Mustallamerellä operoineet venäläiset sotalaivat olivat luonnollisesti asianmukainen sotilaskohde.

Tuomiosta tekee varsin mielenkiintoisen se, että kyseessä on ensimmäinen kerta, kun virallinen Venäjä on myöntänyt suoraan Ukrainan upottaneen Moskvan ja vaurioittaneen Esseniä. Venäjältä ei myöskään tiettävästi ole ennen tuomiota vahvistettu laivan tuhossa menehtyneiden määrää.

Verkkouutiset on kertonut tässä jutussa, miten Ukraina onnistui iskemään Moskvaan. Ohjusristeilijän tuho oli valtava propagandavoitto Ukrainalle ja nöyryytys Venäjän diktaattori Vladimir Putinille.

Mustanmeren laivasto menetti lippulaivansa huhtikuussa 2022. / Telegram

Uppoamista on yritetty aiemmin maalata jonkinlaiseksi onnettomuudeksi ja uhrilukuja on salailtu. Jopa aluksella menehtyneiden omaisten on ollut vaikea saada tietoa tapahtuneesta.

Asiasta tässä kertovan itsenäisen venäläisen Mediazonan mukaan tuomioistuimen asiakirjoissa myönnetään, että Moskvaan osui kaksi ukrainalaista ohjusta. 20 miehistön jäsenen kerrotaan kuolleen, 24 haavoittuneen ja kahdeksan kadonneen.

Propagandatuomiossa väitetään kuitenkin myös, että alukset eivät osallistuneet ”erikoissotilasoperaatioon” (Venäjän virallinen nimitys hyökkäyssodalle Ukrainassa).

