Vladimir Putinin kerrotaan raivostuneen aluksen tuhosta Krimillä – ”komentajat päätyvät etulinjaan”

Novotsherkassk-maihinnousualuksen tuhon syyllisiä etsitään nyt myös Krimin ilmapuolustusjoukoista, kertoo ukrainalainen partisaaniliike Atesh Telegram-kanavallaan.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin sanotaan olevan raivostunut Ukrainan tekemästä ohjusiskusta. Aluksen 77 hengen miehistöstä 33 on kateissa, neljän kerrotaan kuolleen ja ainakin parinkymmenen haavoittuneen.

Venäjä on lähettänyt joukon viranomaisia miehitetyn Krimin Feodosijaan tutkimaan maihinnousualuksen sekä sen viereisen aluksen tuhoa satamassa. Paikalle odotetaan ainakin turvallisuuspalvelu FSB:n terrorismin vastaista yksikköä, vastatiedustelua sekä syyttäjänviraston jäseniä.

– Eilisestä lähtien paikallisia asukkaita on ratsattu ympäri kaupunkia, heidän älypuhelimiaan takavarikoidaan ja heidän taloissaan suoritetaan etsintöjä, kanavalla kerrotaan.

Myös Ukrainan puolustushallinnossa toimiva Kansallinen vastarintakeskus kertoo, että miehittäjä on käynnistänyt Krimillä aktiivisen kampanjan löytääkseen mahdolliset Ukrainalle tietoa välittäneet.

Syyttävä sormi voi kohdistua myös Krimin ilmapuolustuksesta vastanneisiin.

– On odotettavissa, että monia komentajia poistetaan tehtävistään ja lähetetään etulinjaan osallistumaan hyökkäyksiin. Heistä hankkiudutaan eroon, Atesh kertoo.

Varhain tiistaina tehty isku toteutettiin tiettävästi Storm Shadow/Scalp -risteilyohjuksilla. Iskua seurasi valtava räjähdys, jonka ukrainalaismedia arvioi johtuvan siitä, että aluksella oli iranilaisia lennokkeja.

Ateshin mukaan miehittäjällä on ongelmia tunnistaa sekä torjua länsimaisia Storm-risteilyohjuksia, mitä ilmapuolustuksesta vastaavat komentajat eivät kuitenkaan myönnä.

– Tutkinnassa heitä tullaan syyttämään sabotaasista. Neuvommekin Venäjän asevoimien henkilöstöä: jos haluat välttää rangaistuksen, vetoa laitteiston toimintahäiriöihin ja tee operaatiolokiin tarvittavat merkinnät, partisaaniryhmä kirjoittaa kanavallaan.

