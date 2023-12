Poikkeuksellisen laaja tulipalo – oliko venäläisaluksen rahtina räjähdelennokkeja?

Ukrainan tekemä isku miehitetyllä Krimin niemimaalla sijaitsevaan satamaan näkyy myös NASA:n maastopaloja kartoittavissa FIRMS-satelliittikuvissa.

Lentokoneista laukaistavilla Storm Shadow/Scalp -risteilyohjuksilla tiettävästi tehdyssä hyökkäyksessä tuhoutui maihinnousualus Novotsherkassk. Sosiaalisessa mediassa julkaistuissa videoissa näkyi valtava räjähdys ja sitä seurannut poikkeuksellisen laaja palo. Tulipalo oli laajempi kuin aiemmissa vastaavissa iskuissa esimerkiksi Sevastopolin sotilassatamaan.

Itsenäisen venäläismedia Astran mukaan Novotsherkasskilla oli iskun aikaan 77 merimiestä, joista 33 on kateissa ja 19 haavoittunut. Ainakin neljän henkilön ilmoitettiin kuolleen.

Ukrainalaismedioissa on arveltu, että venäläisaluksen rahtina olisi ollut Iranin toimittamia Shahed-lennokkeja, jotka olisivat räjähtäneet iskun seurauksena.

Radio Free Europen mukaan paikallisissa viestipalveluissa käyty keskustelu viittaa siihen, että ensimmäinen ohjus olisi osunut satamaan noin kello 2.50 tiistaiaamuna. Maihinnousualuksen kappaleita lensi räjähdyksen voimasta lähes 700 metrin päähän.

Satelliittikuvien perusteella yksi toinenkin alus olisi osittain uponnut satamaan iskun seurauksena.

And one more photo of what's left from Novocherkassk landing ship after the Ukrainian atrike this night, less detailed, but giving the better context. Reference LR @planet image captured 2 days ago, on Dec. 24th. pic.twitter.com/lhJRq9Rujs

