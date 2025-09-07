”Vladimir Putinin julmuudella ei ole mitään rajaa”

Venäjä teki viime yönä suurimman ilmaiskunsa Ukrainaan koko sodan aikana. Iskuissa on kuollut ainakin 11 ihmistä, mukaan lukien vastasyntynyt lapsi.

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Heikki Autto (kok.) tuomitsee jyrkästi Venäjän iskut Ukrainaan.

– [Vladimir] Putinin julmuudella ei näytä olevan mitään rajaa. Hän pitkittää sotaa, eskaloi sitä entisestään, eikä ole osoittanut rohkeutta istua neuvottelupöytään siviilien tappamisen lopettamiseksi, Autto jyähtää tiedotteessa.

Ukraina tarvitsee lisää tukea, ja Venäjälle on asetettava viipymättä ennennäkemättömän vahvat pakotteet, hän korostaa.

– Ukrainan tuen osalta keskeisintä on vahvistaa Ukrainan armeijaa. Se on paras turvatakuu. Lisäksi EU:ssa on käärittävä hihat, jotta Venäjältä jäädytetyt varat saadaan käyttöön Ukrainan tukemiseksi, Autto toteaa.

Hänen mukaansa myös EU:n 19. pakotepaketin valmistelua täytyy nopeuttaa. Pakotteiden on oltava vahvempia kuin koskaan aikaisemmin.

– Tavoitteena pitää olla asettaa niin paljon painetta, että Putinilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin istua neuvottelupöytään. Tässä mielessä olisi myös erittäin tärkeää, että pakotteita asetettaisiin yhteistoiminnassa Yhdysvaltojen kanssa.

Autton mukaan Venäjän raakalaismainen hyökkäys osoittaa jälleen kerran, että kyse ei ole vain sotilaallisista kohteista, vaan siviilien järjestelmällisestä terrorisoinnista.

-Ukraina puolustaa koko Euroopan vapautta ja arvoja. Siksi myös Suomen ja EU:n on jatkettava Ukrainan tukemista niin kauan kuin on tarpeen, Autto muistuttaa.