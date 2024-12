Vladimir Putinin imagossa raju muutos – ”kuin rääväsuinen eläkevaari”

Venäjän diktaattori Vladimir Putin ja hänen julkinen imagonsa ovat venäläisjournalisti Andrei Pertsevin mukaan muuttuneet dramaattisesti viimeisen vuoden aikana.

Kun Putin nousi 2000-luvun alussa valtaan, häntä avustaneet imagonrakennuksen ammattilaiset pyrkivät esittämään hänet yhtäältä oman aikansa ”Max Stierlitzinä” – neuvostoajan kuvitteellisena vakoojalegendana, itäisenä vastineena James Bondille.

Toisaalta Putin haluttiin esitellä machomiehenä, joka poseerasi yläruumis paljaana, lensi yhdessä kurkiparven kanssa ja sukelsi merten syvyyksiin.

– Koko vuoden 2024 ajan olemme nähneet ikämiehen, jonka on ponnisteltava antaakseen ymmärrettäviä vastauksia kysymyksiin ja joka ei ole ylipäätään järin selväsanainen, Putinin valtakoneiston analysointiin erikoistunut Pertsev sanoo Riddle Russia -verkkolehdessä.

Vladimir Putin on alkanut hänen mukaansa kertoa typeriä vitsejä sekä kerskailla alatyyliseen sävyyn erilaisilla seksuaalisesti värittyneillä keskusteluilla ulkomaisten johtajien ja venäläisten poliitikkojen kanssa.

– Hän ehdottaa huipputeknologisia kaksintaisteluita länsimaiden kanssa ja luonnehtii sotaa jonkinlaiseksi hulabalooksi. Tämä ei ole enää Stierlitz, joka osasi pitää suunsa kiinni, Andrei Pertsev toteaa.

– Machomiehen, intressien yhteensovittajan ja takuumiehen sijaan yleisö sekä Venäjällä että maailmalla on vuonna 2024 nähnyt puheliaan ja rääväsuisen eläkevaarin, joka ei yksinkertaisesti osaa säilyttää salaisuuksia. Tämä henkilökohtaisten piirteiden yhdistelmä on tulevana vuonna Putinin suurin ongelma. Presidentin ikä on jo jonkin aikaa ollut yksi keskeisistä heikkouksista, joita venäläiset ovat mielipidekyselyissä häntä koskien esittäneet, ja yhä useammat seikat nostavat tätä esiin, Pertsev huomauttaa.

Putinin hallinto kamppailee hänen mukaansa syvenevissä ongelmissa, ja käännekohta on pian käsillä.

– Pakotteet heijastuvat yhä enemmän talouteen, ja resurssien ehtyminen ruokkii osaltaan eliitin keskinäisiä konflikteja. Ikänsä, sotaa koskevan pakkomielteensä ja pseudohistoriallisten harrastustensa vuoksi Putin tuskin näitä konflikteja lieventää, Pertsev arvioi.

Myös presidentin valta-asemaa oikeuttanut mielikuva vahvasta johtajasta on alkanut hänen mukaansa murentua, eikä Kremlillä ole tarjota muuta ideologiaa sen tilalle.

– Ennen sotaa Venäjän vallanpitäjät onnistuivat melko hyvin hyödyntämään väitettä vakaudesta, ja he ovat yrittäneet jatkaa niin myös vihollisuuksien alkamisen jälkeen. Nyt kaikille on kuitenkin selvää, että maan vakaus on poissa laskuista. Tässä mielessä sodan päättyminen saattaa olla Kremlille lähes yhtä suuri kriisi kuin sen syttyminen, Andrei Pertsev toteaa.

Vähitellen onkin alkanut hänen mukaansa näyttää siltä, että Vladimir Putin ei pysty täyttämään enää ensimmäistäkään häneen kohdistuneista odotuksista eikä vastaamaan yhteenkään niistä kysymyksistä, joita kansalaiset hänelle esittävät.