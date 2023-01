Vladimir Putinin dilemma: Sodan loppu voi johtaa romahdukseen

Historioitsija Lawrence Freedman uskoo Venäjän presidentti Vladimir Putinin päätavoitteena olevan Ukrainan modernin valtion tuhoaminen. Muutaman päivän operaatioksi suunniteltu hyökkäys on aiheuttanut massiiviset tappiot Venäjän asevoimille.

– Jos tarkastelee Venäjän sotilaallista menestystä, niin vaikka ottaa huomioon Soledarin valtaamisen, ehkä Bahmutin tulevan miehityksen, niin se on hyvin marginaalista. Ja kaikki vallatut alueet ovat tuhoutuneet taisteluissa, joten he eivät ole saaneet haltuunsa mitään erityisen hyödyllistä. Tämä on todellakin epätavallisen turha sota, Lawrence Freedman sanoo Radio Free Europen haastattelussa.

Historioitsija uskoo monien venäläisten olevan täysin tietoisia katastrofaalisesta sotamenestyksestä. Venäjää odottaa eristyksen ja taloudellisen näivettymisen aikakausi.

Freedman arvioi Venäjän presidentin olevan tietyllä tapaa ansassa, sillä sotaa on vaikea lopettaa ilman tavoitteiden saavuttamista.

– Uskon, että se on hyvin vaikeaa hänelle. Koska seuraukset ovat välittömiä, jos hän niin tekee. Sodan kustannuksia tullaan vertaamaan saavutettuun hyötyyn, historioitsija toteaa.

Lawrence Freedman sanoo Kremlin miettivän parhaillaan kuluvan vuoden strategiaansa. Viimeaikaisten hyökkäysten Bahmutin alueella voi katsoa viittaavan siihen, että rajoitettuna tavoitteena olisi Donetskin ja Luhanskin koko alueiden miehittäminen.

Tämä antaisi Vladimir Putinille mahdollisuuden esittää operaatio propagandakoneistonsa kautta ainakin jonkinlaisena menestyksenä. Muussa tapauksessa riskinä on hallinnon mahdollinen romahdus.

Tällä hetkellä Luhanskin alue on lähes kokonaan venäläisjoukkojen hallinnassa, mutta Donetskista vain noin puolet. Kramatorskin kaltaiset suuremmat kaupungit ovat Ukrainan puolella.

Rauhanneuvotteluiden järjestäminen on nykyisissä olosuhteissa epätodennäköistä.

– Täysimittainen rauhansopimus on lähes mahdoton tällä hetkellä sotakorvausten ja sotarikosten vaatiman käsittelyn vuoksi. Sodan loppuminen vaatisi hallinnon vaihtumisen Moskovassa, tai että Putinista päästäisiin jollakin tavalla eroon.

– Tästä ei ole tällä hetkellä mitään viitteitä, mutta niin voisi silti tapahtua. Kukaan ei oikeasti tiedä, mitä Moskovassa tapahtuu, Freedman toteaa.