Vladimir Putinilta paljastava lausunto – ”Vastenmielistä”

Venäjän diktaattori Vladimir Putin suhtautuu historiaan suorastaan pakkomielteisesti, Venäjä-asiantuntija Sergei Radtshenko sanoo. Hänen mukaansa Putinin tapa käyttää historiaa vallan välineenä kertoo syvästä epävarmuudesta ja valtion halusta kontrolloida kansallista identiteettiä.

Venäjällä perjantaina vietettävä toisen maailmansodan päättymistä juhlistava Voitonpäivä edustaa Radtshenkon mukaan ”Kremlin toisen maailmansodan kultin orgastista hetkeä”.

Johns Hopkins-yliopiston professori pitää Putinin historiapuheita paljastavina hän viittaa esimerkkinä diktaattorin puheisiin koululaisille järjestetyssä tilaisuudessa huhtikuun lopulla.

Radtshenko nostaa X:ssä julkaisemassaan arviossa erityisesti esiin Putinin yhden paljon puhuvan toteamuksen lapsille.

”Historiallisen muistin puhdistaminen hajottaa meidät itsemme, menetämme identiteettimme… Kansalla, jolla ei ole menneisyyttä, ei ole tulevaisuutta. Yritys liuottaa meidät muodottomaan tilaan ei ole sattumaa”, diktaattori totesi.

Tämä kertoo Sergei Radtshenkon mukaan siitä, miten Vladimir Putin ymmärtää historiankirjoituksen ”kansakunnan pönkittämisenä”.

– Hänen historiansa on jo tarpeen sanelemana propagandistista.

Radtshenko jatkaa, että historiankirjoitus, joka ei ole ”isänmaallista”, on automaattisesti epäilyttävää ja jonkinlainen ulkomainen hanke Venäjää vastaan.

– Mitä Putin tässä kuvaa ”historiaksi”, ei ole historiaa siinä merkityksessä kuin historioitsijat sen ymmärtävät, hän sanoo.

Vladimir Putinin ”historia” on professorin mielestä käytännössä valtion tarkoituksiin rakennettua propagandaa.

– Nämä viittaukset tarjoavat silti kurkistusikkunan Putinin ajatteluun, Radtshenko jatkaa.

Etenkin toisen maailmansodan historian revisionistisesta tulkinnasta on tullut viime vuosina Venäjällä lähes epävirallinen valtion uskonto. Putinin hallinnon historiantulkintaan kuuluu olennaisena osana Neuvostoliiton hirmutekojen valkopesu.

Arvostetun Venäjä-asiantuntijan mukaan Vladimir Putinin kieroutunut tapa käsitellä historiaa koostuu kahdesta puolesta.

– Se ensinnäkin näyttää hänen hallintonsa huomauttavan epävarmuuden, Sergei Radtshenko sanoo.

Hänen mukaansa Putinin pelokas suhtautuminen virallisen Venäjän historiantulkintaa haastaviin näkemyksiin on järjetön mutta myös paljastava.

– On kuin Putin huolisi siitä, että kaltaiseni historioitsijoiden keskustelu toisen maailmansodan syistä voisi haastaa koko hänen hankkeensa legitimiteetin.

Toisena puolena Radtshenko nostaa esiin sen, miten Vladimir Putin näyttää todella uskovan voivansa muokata nykyhetkeä ja tulevaa kontrolloimalla historiaa. Tätä professori luonnehtii ”orwellilaiseksi” ajatteluksi.

Venäjän valtion propaganda on hänen mukaansa valitettavasti ollut melko tehokasta Putinin narratiivin syöttämisessä kansalle. Tässä identiteetistä puhuminen on olennaisessa roolissa.

– Näin minkäänlainen erimielisyys valtion versioiden kanssa muodostuu oman identiteetin kiistämiseksi. Valtion narratiiveihin yhtymisestä tulee taas uskollisuuden ilmaus ja oman identiteetin vahvistus. Lopulta kaikessa on kyse identiteettipolitiikasta ja hallinnon selviytymisestä.

Sergei Radtshenko sanoo pitävänsä historioitsijana tätä kaikkea ”syvästi vastenmielisenä”. Professori kehottaakin valmistautumaan Putinin Voitonpäivän esityksiin. Niiden hän kertoo olevan ”yhtä suurissa määrin säälittäviä, kuvottavia ja häiritseviä”.

First, it shows his-and the regime's-remarkable insecurity. A sign of a robust society is that it can withstand historical revisionism. Thinking about history, revisiting the past, recovering old and drawing new lessons-all of this is entirely normal in a healthy social context.

— Sergey Radchenko (@DrRadchenko) May 6, 2025