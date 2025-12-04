Vladimir Putinilta erikoinen lausunto: Nämä alueet ”vapautetaan” sotilaallisesti tai muuten

Intiassa Vieraileva Venäjän diktaattori Vladimir Putin kertoo India Todayn haastattelussa Ukrainan sodasta käytävien neuvottelujen perustuvan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa Alaskan huipputapaamisessa elokuussa sovittuihin asioihin.

Putinin lausunnoista on kerrottu Venäjän medioissa. Haastattelu julkaistaan tiettävästi kokonaisuudessaan myöhemmin tänään.

Viittaus Alaskassa sovittuun on mielenkiintoinen. Tapaamisen on yleisesti arvioitu päättyneen käytännössä tuloksettomana, mutta olleen propagandavoitto Putinille.

Putin kertoi intialaismedialle myös keskustelleensa ”kaikista rauhanesityksen kohdista” Yhdysvaltain neuvottelijoiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin kanssa tällä viikolla Moskovassa. Putin antoi ymmärtää, että Yhdysvaltain rauhansuunnitelman sisältö ei ole muuttunut alkuperäisestä ja kertoi, ettei Venäjällä ole myöskään mitään aikomusta palata G8-maiden joukkoon.

Vladimir Putin totesi lisäksi, että Moskova ”tulee vapauttamaan” Donbassin ja Novorossijan alueet joka tapauksessa joko sotilaallisesti tai muilla keinoilla. Donbass ja Novorossija ovat etenkin venäläisten käyttämiä nimityksiä Itä-Ukrainan alueille, joita Venäjä osaksi miehittää.