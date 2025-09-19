Moskovan suunnitelma Ukrainan sodan veteraanien nostamisesta Venäjän uudeksi eliitiksi näyttää etenevän.

Venäjän diktaattori Vladimir Putin sivusi asiaa parlamenttiryhmien johtajille Novo-Ogarjovon datsallaan pitämässään puheessa. Putin kutsui Kommersantin mukaan siinä Venäjän hyökkäyssotaan osallistuneita ”meidän seuraajiksemme”.

– Tiedän, että taisteluiden veteraanit ovat liittymässä teidän riveihinne. Olen varma, että he tulevat jättämään positiivisen jäljen poliittisten puolueiden työhön niin paikallisesti kuin vallan keskuksessa dummassa ja valtion virastoissa, diktaattori sanoi.

Asiasta tässä kertovan Meduzan mukaan Venäjän viikonloppuna päättyneisiin paikallisvaaleihin osallistui ehdokkaina kaikkiaan 1616 sotaveteraania. Heistä 830 oli Yhtenäinen Venäjä -valtapuolueen riveistä, ja pääsi luonnollisesti läpi.

Kreml on ajanut jo pitkään sodan veteraaneja Venäjän ”uudeksi eliitiksi”. Moskova on aloittanut useita ohjelmia, joissa sodassa taistelleita pyritään koulimaan yritysten, politiikan ja virastojen johtopaikoille.

Tätä on pidetty jälleen yhtenä esimerkkinä siitä, miten Venäjän yhteiskunta ja talous kiertyvät yhä vahvemmin sodan ympärille.