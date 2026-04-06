”Vladimir Putinille Ukrainan sota on kosto kylmän sodan häviämisestä”

Iranin tapahtumilla on ollut yllättäviä vaikutuksia Ukrainan ja Venäjän väliseen sotaan, arvioi kuuluisa venäläinen oppositiopoliitikko ja shakkimestari Garri Kasparov. Iranin drooni-iskut ovat saaneet perinteisesti venäjämieliset arabimonarkiat kääntymään Ukrainan asiantuntemuksen puoleen, Kasparov sanoo Jevgeni Kiseljovin haastattelussa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyistä on yhtäkkiä tullut haluttu yhteistyökumppani maille, joille venäläinen raha ei aikaisemmin ollut ongelma, Kasparov sanoo.

Vladimir Putinin pitkäaikaisena kriitikkona tunnettu Kasparov arvioi haastattelussa myös venäläisten mielialaa yli neljä vuotta kestäneen sodan jälkeen. Kansalle Putin esitteli aikoinaan hyökkäyksen Ukrainaan sotana länttä ja Natoa vastaan, ei niinkään konfliktina naapurimaa Ukrainan kanssa.

– Sota on käytännössä kosto kylmän sodan lopputuloksesta. Ukraina on vain ”lännen nukke”, Kasparov kuvailee Putinin ajattelua.

Kasparovin mukaan mieliala Venäjällä on kuitenkin muuttumassa. Sotaa ei vielä ole hävitty, mutta voittoakaan ei ole näkyvissä. Ukrainan drooni-iskut syvälle Venäjälle ovat osoittaneet Venäjän ilmatorjunnan kyvyttömyyden, Kasparov sanoo, eikä sotaa enää käydä syrjäseuduilla, vaan jopa Pietarissa.

– Ilmapiiri on muuttumassa. Sotabloggaajien puheet ovat muuttuneet. Vanha venäläinen ajatustapa on tehnyt paluun: tämä ei ole oikea tsaari, sillä oikea tsaari voittaa sodan.