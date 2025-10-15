Venäjän diktaattorilla Vladimir Putinilla on edessään vaikea päätös, ennustaa yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).
Ajatushautomo viittaa maan vaikeuksiin värvätä uutta sotilasvoimaa rintamalle.
– Venäjän pääasiallinen tapa hankkia uutta sotilasvoimaa korkeiden taloudellisten kannustimien ja palkankorotusten avulla on menettämässä tehoa ja saavuttavan yhä heikompia tuottoja lokakuusta 2025 alkaen, ajatushautomo kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.
ISW ennustaa, että Putinin huono Venäjän sotatalouden hallinta ja kestämätön talouspolitiikka tulevat aiheuttamaan hänelle vaikeita päätöksiä ensi vuonna tai viimeistään vuonna 2027.
Venäjän kerrotaan muodostaneen myös ”strategista reserviä” uusista rekrytoiduista heinäkuusta 2025 lähtien. Todennäköisesti siksi, että venäläisten sotilasjoukkojen menetykset vähenivät kesällä 2025.
– Lokakuun 13. päivänä hyväksytty uusi muutosluonnos voi tarjota oikeudellisen mekanismin tämän varauksen elementtien aktivoimiseksi, ISW kirjoittaa.
Mitä se sitten tarkoittaa käytännössä? Ajatushautomon arvion mukaan Kreml todennäköisesti muuttaa virallisesti Venäjän aktiivisen reservin käyttöä koskevia rajoituksia ja suorittaa jatkuvan osittaisen liikekannallepanon julistamatta virallisesti sotaa Ukrainalle tai ilmoittamatta virallisesti suorittavansa osittaista pakollista kutsuntaa.
ISW:n mukaan Kreml käyttää todennäköisesti muutosta myös keskittääkseen Venäjän taisteluarmeijan reserviyksiköiden (BARS) hallinnan, jotka ovat toimineet suurelta osin epäsäännöllisinä muodostelmina ja usein venäläisten liikemiesten ja virkamiesten valvonnassa.
– Kreml ei todennäköisesti julista passiivisen reservin (”zapas”) yleistä liikekannallepanoa, koska se on huolissaan vaikutuksista hallinnon vakauteen, Venäjän talouteen ja Venäjän sotilasbyrokratian hallinnolliseen kapasiteettiin.
Muutos antaa ajatushautomon mukaan Kremlille todennäköisesti mahdollisuuden lähettää aktiivisia reserviläisiä taisteluun nopeammin kuin aiemmassa mekanismissa, joka edellytti virallista sodanjulistusta tai liikekannallepanomääräystä.
Reserviläisten pakolliset kutsunnat voivat antaa Kremlille mahdollisuuden myös niin sanotusti ”kotiuttaa” vuonna 2022 mobilisoidut sotilaat rauhoittamaan Venäjän yhteiskunnan osia ja vakuuttamaan, että Venäjän joukot taistelevat Ukrainassa täysin vapaaehtoiselta pohjalta.
– Reserviläisten pakollinen liikekannallepano voi antaa Venäjälle mahdollisuuden tuottaa joukkoja halvemmalla.
Samalla ajatushautomo huomauttaa, että reserviläisten pakollinen liikekannallepano voi kuitenkin aiheuttaa suurempia poliittisia riskejä Kremlille.
🧵(1/3) | 1. Pattern: Russia’s main method for generating manpower through high financial incentives and price surging is reportedly losing momentum and hitting diminishing returns as of October 2025. ISW forecasted that Putin’s mismanagement of Russia’s war economy and… https://t.co/QFd8wjqUFq pic.twitter.com/9iQ98pcXUQ
— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) October 14, 2025