Vladimir Putinilla jälleen valtava pöytä: Väliin mahtuisi jääkiekkokaukalo

Venäjän presidentti Vladimir Putin teki kuluvalla viikolla ensimmäisen ulkomaanmatkansa Ukrainan sodan alkamisen jälkeen.

Hän matkusti Kremlin tiedotteen mukaan Tadžikistaniin ja Turkmenistaniin kahdenvälisiä keskusteluita varten.

Presidentti kuvattiin tutkimassa paikallisia hedelmiä Tadžikistanin presidentti Emomali Rahmonin kanssa ja osallistumassa kuudenteen Kaspianmeren huippukokoukseen Iranin, Turkmenistanin, Kazakstanin ja Azerbaidžanin presidenttien kanssa.

Kokous keskittyi erityisesti Afganistanin muuttuneeseen poliittiseen tilanteeseen. Vladimir Putinin mukaan Venäjä pyrkii rakentamaan suhteita maata hallitsevan Taliban-hallinnon kanssa. Talibanien delegaatio osallistui hiljattain talousfoorumiin Pietarissa.

Sosiaalisessa mediassa kiinnitettiin huomiota huippukokouksen valtavaan kokouspöytään Turkmenistanissa. Monet vertasivat järjestelyitä Kremlin suuriin pöytiin, joiden päähän muun muassa Ranskan presidentti Emmanuel Macron sijoitettiin Venäjän presidentin tiukkojen koronatoimien vuoksi. Paljon huomiota saanut Kremlin jättipöytä valmistettiin jo 1990-luvun lopulla osana Kremlin palatsien uudistamista.

Ukrainan sodan alkuvaiheessa myös puolustusministeri Sergei Shoigu ja asevoimien yleisesikuntapäällikkö Valeri Gerasimov joutuivat istumaan yli viiden metrin päähän presidentistä pitkän pöydän päähän. Asiantuntijat keskustelivat tuolloin puolustusministerin kiusaantuneesta olemuksesta, kun Vladimir Putin määräsi asettamaan Venäjän strategiset ydinasejoukot kohotettuun valmiuteen.

Carnegie-säätiön tutkija Andrei Kolesnikov huomauttaa, että Turkmenistanin kokouspöydän keskelle olisi saanut mahdutettua jääkiekkokaukalon.

Yes, this is a model of the hockey rink on Krasnaya square. And where is the Lenin's Mausoleum here? https://t.co/4srXhRIxbj

— Andrei Kolesnikov (@AndrKolesnikov) June 30, 2022